Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt”

Hậu trường 12/10/2022 14:51

Sau khi Hồng Đăng về nước, vợ Hồng Đăng thể hiện sự đảm đang sau lùm xùm của chồng.

Thời gian qua Hồng Đăng là nhân vật được chú ý trên các nền tảng mạng xã hội bởi ồn ào tại Tây Ban Nha. Dù đã trở về nước và không bị cơ quan chủ quản kỷ luật nhưng nam diễn viên vẫn được netizen dành sự quan tâm đặc biệt. Trái ngược với ông xã Lưu Hương Giang chọn cách "ở ẩn" khỏi MXH thì nam diễn viên Thương ngày nắng về lại tích cực cập nhật cuộc sống đời thường.

Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 1

Hồng Đăng dùng lại mạng xã hội, thường xuyên khoe ảnh mới sau scandal ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thể, Hồng Đăng chia sẻ nhiều hình ảnh đi phượt cùng hội bạn thân hay ở nhà tận hưởng những món ăn ngon do vợ nấu. Hồng Đăng cũng mở lại trang cá nhân và thường xuyên tương tác với bạn bè và fan.

Về phía vợ Hồng Đăng cũng hết lòng chăm chút cho chồng. Tình cảm của Anh Đào - bà xã Hồng Đăng được thể hiện qua những mâm cơm nhà. Những bữa cơm của Anh Đào không quá cầu kỳ nhưng luôn đầy đặn và đều là món dễ ăn, "tốn cơm". Mới đây, bà xã Hồng Đăng chia sẻ những bữa cơm gia đình trên mạng xã hội làm chị em xuýt xoa khen ngợi.

Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 2

Bà xã Hồng Đăng thể hiện sự đảm đang sau lùm xùm của chồng. (Ảnh: Facebook Anh Đào)

 Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 3Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 4Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 5

Có thể thấy rằng, bữa cơm gia đình của nhà Hồng Đăng cũng chỉ là những món đơn giản như: thịt, cá, rau dưa,... Tuy nhiên, với bàn tay khéo léo cùng công thức hoàn hảo và cách bày trí đẹp mắt khiến ai nhìn vào cũng phải ngợi khen cho vợ nam diễn viên. Bên dưới bài đăng "tốn cơm" của bà xã Hồng Đăng, nhiều người xuýt xoa trước sự đảm đang của Anh Đào.

Bất chấp những ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua, gia đình Hồng Đăng vẫn “cơm ngon canh ngọt” - Ảnh 6
Vợ Hồng Đăng giữ thái độ bình thường và không muốn nhắc đến lùm xùm của chồng. (Ảnh: FB Anh Đào)

Trước đó, nam diễn viên từng chia sẻ rằng, chung sống đã 16 năm nhưng bà xã không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của anh. Chính nhờ sự hỗ trợ của vợ mà anh mới có thể thoải mái theo đuổi đam mê.

Có thể thấy dù chồng vướng ồn ào không đáng có tại Tây Ban Nha nhưng Anh Đào vẫn giữ thái độ bình thường và không muốn nhắc đến lùm xùm của Hồng Đăng. Cô từng phải khóa trang cá nhân và bình luận khi bị một số thành phần quá khích làm phiền trên tài khoản mạng xã hội.

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Hậu ồn ào tại Tây Ban Nha nhất cử nhất động của Hồng Đăng đều thu hút được sự chú ý, đúng dịp sinh nhật, nam diễn viên có động thái khiến dân mạng bất ngờ.

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Từ khóa:   Hồng Đăng vợ Hồng Đăng ồn ào tại Tây Ban Nha

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