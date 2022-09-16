Hồng Đăng nói lên tiếng lòng trước thị phi bủa vây: “Người ta cố tình không hiểu, có nói cũng bằng thừa”

Sau hơn 2 tháng "im hơi lặng tiếng" Hồng Đăng liên tục cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống lên mạng xã hội. Có thể thấy tâm trạng của nam diễn viên rất vui vẻ thoải mái. Lúc thì anh đi du lịch, lúc lại lái xe đi phượt, khi ngồi cụng ly với bạn bè, khi lại mang quà đến mừng sinh nhật bạn thân. Anh cũng có những chia sẻ nghiền ngẫm về cuộc đời.

Mới đây, Hồng Đăng lại có động thái gây chú ý. Nam diễn viên đăng ảnh cận mặt với cặp kính đen siêu ngầu. Đính kèm là dòng trạng thái như bày tỏ quan điểm bản thân trước những thị phi về scandal ở Tây Ban Nha của mình: "Khi người ta đã cố tình không hiểu... Thì mình có nói cũng bằng thừa...".

Nhiều người không rõ Hồng Đăng lấp lửng điều gì, nhưng nam diễn viên cũng khóa phần bình luận trên Facebook cá nhân và để tránh những màn đấu khẩu không đáng có.

Trước đó, Hồng Đăng sau khi tường trình với Nhà Hát Kịch Hà Nội anh cũng khoe những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống: "Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như niêu cơm của Thạch Sanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch banh. Phiêu...".

Những ngày qua, Hồng Đăng liên tục đăng ảnh bản thân với tâm trạng nghiền ngẫm cuộc đời khá vui vẻ. (Ảnh: FB Lê Hồng Đăng)

Gần nhất, vào ngày 11/9, Hồng Đăng chia sẻ loạt ảnh vui vẻ mừng sinh nhật cùng Mạnh Trường. Diễn viên Hồng Đăng bất ngờ được quan tâm khi bị vướng vào bê bối tình dục tại Tây Ban Nha cùng Hồ Hoài Anh, song có thể thấy hậu drama chấn động, anh đang tận hưởng cuộc sống trong khoảng thời gian này để lấy lại tin thần sau những ồn ào.