Vướng bê bối ở Tây Ban Nha chưa đủ, Hồng Đăng lộ kế hoạch xuất ngoại lần 2, CĐM mỉa mai: “Lại đi thật xa để trở về”

Động thái muốn xuất ngoại sau bê bối của Hồng Đăng khiến dân mạng vô cùng bất ngờ bởi lẽ cách đây chưa lâu, nam nghệ sĩ vừa trở về từ Tây Ban Nha.

Sau hơn 2 tháng khóa trang cá nhân, Hồng Đăng bất ngờ mở lại các tài khoản mạng xã hội hôm ngày 7/9. Ngay lập tức, nhất cử nhất động của nam diễn viên đều trở thành tâm điểm chú ý. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên đăng ảnh đi phượt cùng bạn bè tại vùng cao kèm trạng thái: “Đi thật xa để trở về”. Đến ngày 9/9, Hồng Đăng tiếp tục chia sẻ ảnh đang nghỉ dưỡng tại một khu du lịch, được bao phủ bởi không gian núi rừng. Tuy nhiên, mới đây nhất, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ về kế hoạch xuất ngoại hậu bê bối Tây Ban Nha khiến cư dân mạng chú ý.

Hồng Đăng tái xuất mạng xã hội sao 2 tháng vướng ồn ào. (Ảnh: FB Hồng Đăng) Hồng Đăng nghiền ngẫm về cuộc đời trở sau khi trở về từ Tây Ban Nha. (Ảnh: FB Hồng Đăng) Theo đó, bên dưới phần bình luận của một bài đăng, một người bạn gửi lời chúc mừng đến nam diễn viên, Hồng Đăng lập tức đáp: “Em cảm ơn anh nhiều, em phải mò sang Đức gặp anh lần 2 mới được". Hồng Đăng lộ kế hoạch xuất ngoại lần 2. (Ảnh: FB Hồng Đăng) Có thể thấy, sau khi vướng ồn ào tại Tây Ban Nha và được trở về Việt Nam, nam diễn viên đã ổn định lại tinh thần hơn. Tuy nhiên, động thái muốn xuất ngoại sau bê bối của Hồng Đăng khiến dân mạng vô cùng bất ngờ bởi lẽ cách đây chưa lâu, nam nghệ sĩ vừa trở về từ nước ngoài.

Được biết, sau khi mở lại trang cá nhân các bài viết đều bị giới hạn bình luận, chỉ có những người trong danh sách bạn bè mới có thể tương tác với nam diễn viên. Ngoài ra, phía Hồng Đăng cũng ẩn hết tất cả thông tin, hình ảnh trước đó. Sau ồn ào vừa qua Hồng Đăng đã bình thường trở lại, anh thoải mái tương tác với khán giả, bạn bè trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Hồng Đăng) Hồng Đăng đã trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm hỏi người thân và đi du lịch ngắn ngày hậu vướng bê bối ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Thanh Niên) Trước đó, liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng, trao đổi trên báo Thanh Niên, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết đơn vị đã xem xét hình thức kỷ luật đối với nam diễn viên. Cụ thể, việc diễn viên Hồng Đăng ra nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời hạn hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc “Căn cứ vào các quy định hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của ông Lê Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý đúng theo quy định hiện hành”, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ với Thanh Niên

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