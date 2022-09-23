Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao

Hậu trường 23/09/2022 14:43

Bà xã diễn viên Hồng Đăng cập nhật hình ảnh mới của bản thân, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng hậu ồn ào chưa có hồi kết của chồng.

Mới đây, trưa ngày 23/9, vợ diễn viên Hồng Đăng – Anh Đào chia sẻ khoảnh khắc cười rạng rỡ trước cửa quán nhận được sự quan tâm của khán giả, đích kèm theo đó là đoạn thơ chứa đựng hàm ý gây xôn xao "Người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh", Anh Đào mượn đoạn thơ bày tỏ.

Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao - Ảnh 1

Bà xã Hồng Đăng cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao. (Ảnh: FB Anh Đào Nguyễn)

Trong hình ảnh được Anh Đào đăng tải, cô trẻ trung năng động với áo phông xanh, quần short trắng kết hợp thêm một số phụ kiện bắt mắt. Khán giản dễ dàng thấy được thần sắc của Anh Đào ngày càng tươi vui, rạng rỡ và trần đầy năng lượng tích cực sau một thời gian đoàn tụ với Hồng Đăng.

Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao - Ảnh 2

Ngoại hình và tinh thần vợ Hồng Đăng tốt hơn nhiều so với 2 tháng trước. (Ảnh: FB Anh Đào Nguyễn)

Nhiều người tin ý nhận ra sự khác biệt của bà xã Hồng Đăng so với khoảng thời gian cách đây 1 tháng, vợ nam diễn viên xuất hiện với diện mạo hốc hác cùng vóc dáng gầy gò, tiều tụy vì chồng vướng vào bê bối ảnh hưởng sự nghiệp nghiêm trọng.

Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao - Ảnh 3
Hồng Đăng và vợ. (Ảnh: FB Anh Đào Nguyễn)

Về phía Hồng Đăng, mới đây, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã có chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online về thời gian thực hiện kỷ luật diễn viên Hồng Đăng. Theo đó, nghệ sĩ Trung Hiếu cho biết anh nhận nhiều câu hỏi về việc tại sao chưa có hình thức xử lý Hồng Đăng giống như phía Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thực hiện với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Về vấn đề này, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết anh vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ Tây Ban Nha và thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, sau đó sẽ xử lý một thể. NSND Trung Hiếu khẳng định sẽ đưa ra mức kỷ luật đối với Hồng Đăng, chứ không phải không kỷ luật.

Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao - Ảnh 4

Hồng Đăng chưa bị kỷ luật cảnh cáo như Hồ Hoài Anh. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Qua đoạn thơ mà vợ Hồng Đăng cập nhật, dường như cô muốn nhắn nhủ lời an ủi tới chồng: Mỗi người sinh ra mang một sứ mệnh riêng, có người vá trời lấp bể, có người xây thành đắp lũy, làm nên những việc lớn lao. Tuy nhiên chúng ta không nên nhòm ngó vào đó để ghen ghét hay bắt chước mà hãy là chính mình, làm những việc khiến bản thân mình thấy vui, thấy có ích dù là những việc nhỏ nhất. Hãy luôn sống là chính mình.

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