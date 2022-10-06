Đón sinh nhật giữa thời điểm còn nhiều lời ra tiếng vào, Hồng Đăng có động thái tìm đến những gì bình dị nhất

Cách đây ít phút, diễn viên Hồng Đăng đã có bài đăng trên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật. Theo đó, mừng tuổi mới giữa thời điểm dư luận còn chú ý, Hồng Đăng muốn tìm đến những thứ bình dị nhất, nam diễn viên đăng tải hình ảnh đi ăn sáng kèm lời nhắn nhủ: “Chào buổi sáng đẹp trời”. Bên dưới bài đăng có rất nhiều người thân, fan hâm mộ của Hồng Đăng gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nam diễn viên.

Trở lại mạng xã hội sau thời gian dài vắng bóng, Hồng Đăng tích cực chia sẻ những hình ảnh đời thường. Động thái này khác xa với Hồ Hoài Anh - đồng nghiệp cùng vướng ồn ào trời Tây với Hồng Đăng. Hậu ồn ào tại Tây Ban Nha nhất cử nhất động của Hồng Đăng đều thu hút được sự chú ý.

Nói về lùm xùm trời Tây, Hồng Đăng hiện tại chưa bị kỷ luật cảnh cáo như Hồ Hoài Anh. Vào ngày 20/9, NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về việc vì sao nhà hát không xử lý kỷ luật lỗi đi nước ngoài không xin phép của Hồng Đăng giống như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã xử lý với Hồ Hoài Anh,

Ông Hiếu cho biết nhà hát chưa xử lý, đợi kết quả điều tra bên Tây Ban Nha, kết luận của cơ quan chức năng thì sẽ xử lý một thể chứ không phải là không kỷ luật.

"Chúng tôi phải xử lý theo đúng quy định. Bên kia đang có điều tra thì phải chờ kết quả rồi xử lý chung. Lỗi kia nặng hơn thì phải đợi xem kết quả thế nào chứ lỗi đi nước ngoài không xin phép xử lý kỷ luật khiển trách thì nhẹ không, có gì đâu, sẽ xử lý sau. Chúng tôi đã nhờ luật sư tư vấn cẩn trọng" - ông Hiếu nói.