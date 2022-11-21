Trở lại mái trường năm xưa gắn bó, cô giáo tiết lộ con người thật của Hồ Văn Cường khiến netizen rơi nước mắt

Mới đây nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có dịp trở về mái trường trường năm xưa để thăm thầy cô của mình.

Hồ Văn Cường là một trong những ca sĩ trưởng thành từ một cuộc thi âm nhạc. Dù cho có khoảng thời gian vướng phải lùm xùm không đáng có với cố nghệ sĩ Phi Nhung, thế nhưng không thể phủ nhận tài năng của giọng ca 19 tuổi ra xuất sắc đến nhường nào dù còn rất trẻ tuổi. Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Dù tập trung cho con đường học tập cũng như nghệ thuật, tuy nhiên nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hồ Văn Cường cũng tranh thủ về thăm trường cũ để gửi lời hỏi thăm đến những thầy cô giáo đã có công dạy dỗ mình nên người như ở thời điểm hiện tại.

Cũng tại đây, một trong những người cô từng có cơ hội dạy Hồ Văn Cường đã tiết lộ thêm cho khán giả biết về con người thật của Hồ Văn Cường, không khỏi khiến nhiều người bất ngờ và cảm động. Hồ Văn Cường và cô giáo từng dạy dỗ mình - Ảnh: Internet Theo đó người này chia sẻ: "Cô ơi, Cường vẫn là cậu học trò nhỏ của cô như ngày nào. Lúc bé được cô yêu thương giúp đỡ, lớn lên cô vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước đường của Cường. Hôm nay ở đây, tự dưng cảm xúc ùa về, nhớ về lúc còn nhỏ, nhớ về những chuyện đã qua, không cầm được nước mắt, Cường vẫn muốn là cậu học trò nhỏ như năm nào, được khóc trong vòng tay cô, được cô yêu thương bảo vệ, là cậu bé nhút nhát được cô chỉ dạy. Dù Cường có lớn lên bao nhiêu thì Cường vẫn mãi là cậu học trò ngoan, hiền lành, lễ phép ngày nào".

Hồ Văn Cường và thầy giáo tại trường cũ - Ảnh: Internet Bản thân ngôi sao sinh năm 2003 cũng không quên dành tặng cho các thầy cô của mình những từ ngữ ngọt ngào nhất nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: "Có rất là nhiều thầy cô yêu thương em nên đối với em ai cũng quan trọng như nhau, có sức ảnh hưởng với em cả. Dường như những thầy cô giáo dạy trong trường học, dạy hát, giúp em thực hiện được những ước mơ của em thì hiện tại vẫn còn gắn bó. Gắn bó y như lúc trước vậy, không có thay đổi gì. Dường như thầy cô cũng hiểu được tính cách, hoàn cảnh, gia đình em như thế nào nên luôn luôn giúp đỡ. Dù không giúp đỡ về vật chất nhưng luôn hỗ trợ em về mặt tinh thần. Vì thế em luôn ghi nhớ và biết ơn những thầy cô", Hồ Văn Cường chia sẻ.

Cú 'lột xác' bất ngờ cả sự nghiệp lẫn diện mạo của Hồ Văn Cường sau 1 năm rời xa vòng tay của 'mẹ nuôi' Phi Nhung? Sau khi rời nhà 'mẹ nuôi' Phi Nhung cùng những lùm xùm không đáng có, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn, cuộc sống và ngoại hình đều có nhiều thay đổi bất ngờ.

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