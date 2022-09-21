Lí do Hồ Văn Cường không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng thắc mắc

Hậu trường 21/09/2022 13:26

Cho đến nay, vẫn có rất nhiều lời đồn đoán và những câu chuyện trong mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung. Đặc biệt, việc cậu bé không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Bông điên điển cũng khiến nhiều người thắc mắc.

Trước khi qua đời, Phi NhungHồ Văn Cường đều dính thị phi. Vụ việc vốn tưởng đã giải quyết xong xuôi, tuy nhiên, Hồ Văn Cường lại vướng phải thị phi “nghịch tử”. Chỉ duy nhất ở đằng sau đó vẫn có những câu chuyện thể hiện tình yêu thương của Phi Nhung đối với Hồ Văn Cường và ngược lại, hoàn toàn là thật nhưng nhiều người ít biết.

Lí do Hồ Văn Cường không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng thắc mắc - Ảnh 1
Hồ Văn Cường và nữ ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet

Mới đây, giỗ đầu của ca sĩ Phi Nhung được tổ chức tại chùa Pháp Lạc (Bình Phước). Các con nuôi của giọng ca Phải lòng con gái Bến Tre như Quỳnh Trang, Tuyết Nhung... cũng có mặt để tưởng nhớ mẹ. Nhiều đồng nghiệp như Mạnh Quỳnh, Trường Giang... cũng sắp xếp thời gian đến thắp hương cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, rất nhiều người nhận ra trong buổi lễ không có sự xuất hiện của Hồ Văn Cường.

Lí do Hồ Văn Cường không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng thắc mắc - Ảnh 2
Nhiều người có mặt tại lễ giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung. Ảnh: Internet

Trước đó, ở những lễ cúng 49 ngày hay 100 ngày thì Hồ Văn Cường cũng không tham gia. Việc Hồ Văn Cường vắng mặt trong những buổi lễ quan trọng của Phi Nhung khiến khán giả không khỏi thắc mắc.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trước đó vào lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung, nam ca sĩ từng chu đáo tự làm tại nhà. Việc Hồ Văn Cường không muốn sự xuất hiện của mình trong những dịp này có thể vì tránh sự gây chú ý, làm ảnh hưởng đến buổi lễ long trọng trang nghiêm này.

Lí do Hồ Văn Cường không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng thắc mắc - Ảnh 3
Hồ Văn Cường tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung tại nhà để tránh gây ảnh hưởng. Ảnh: Internet

Nhiều người cũng cho rằng, có lẽ Hồ Văn Cường tránh việc gặp lại một vài người thân thiết với Phi Nhung cũng có thể tạo nên hoàn cảnh khó xử cho hai bên. Và nhiều đồn đoán cho rằng, biết đâu nam ca sĩ cũng tự tổ chức cho mẹ tại nhà.

Vì Hồ Văn Cường không sử dụng mạng xã hội, nên mọi thông tin về nam ca sĩ đều khá kín tiếng. Ngoài ra, phía ekip nữ ca sĩ Phi Nhung từng khẳng định mọi người luôn sẵn sàng rộng cửa đón chào Hồ Văn Cường cũng như người hâm mộ Phi Nhung đến tưởng nhớ cố ca sĩ.  

Lí do Hồ Văn Cường không xuất hiện tại đám giỗ đầu nữ ca sĩ Phi Nhung khiến ai cũng thắc mắc - Ảnh 4
Hồ Văn Cường ngày càng chững chạc trong sự nghiệp và anh nhận được sự yêu mến từ khán giả. Ảnh: Internet

Hiện giờ, Hồ Văn Cường đã đi hát trở lại và ngày càng được yêu mến hơn. Nhiều khán giả cũng mong rằng, cậu bé vẫn luôn hoàn thiện mình bằng việc học tập tốt và nuôi dưỡng đam mê ca hát như nguyện vọng trước khi Phi Nhung mất.

Tại Mỹ, theo thông tin từ phía Trizzie Phương Trinh, gia đình sẽ tổ chức giỗ đầu cho Phi Nhung tại Tịnh xá Giác An vào ngày 17.9 (giờ địa phương). Cô cho hay: "Chương trình lễ tiểu tường của Nhung đáng lẽ được làm vào ngày 25.9 nhưng giờ chót có chút thay đổi nên phải sớm lên một tuần. Gia đình thành thật xin lỗi về điều này".

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung đám giỗ Phi Nhung

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