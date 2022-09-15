H’Hen Niê vướng nghi vấn mặc trang phục đạo nhái, chính chủ lên tiếng tố đích danh

H’Hen Niê vướng nghi vấn đạo nhái trang phục khi tham dự một sự kiện gần đây.
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Vừa rồi, nàng hậu đã tham dự chung kết Miss Peace Vietnam 2022, cô gây chú ý khi diện chiếc đầm cut-out gợi cảm, táo bạo. Với vai trò là khách mời, đại sứ cuộc thi, H’Hen Niê xuất hiện với trang phục đầy quyền lực, mạnh mẽ nhưng không kém phần gợi cảm, quyến rũ. Bộ váy giúp cô khoe trọn ưu điểm vòng eo bé tí hon cùng thân hình đồng hồ cát.
Được biết, trang phục lấy cảm hứng từ nữ thần Athena - một nữ thần Hy Lạp cổ đại gắn liền với trí tuệ và tri thức cùng vẻ đẹp hoàn mỹ được đính kết vô cùng hoàn hảo cho mỹ nhân người Ê-đê.
Tuy nhiên, bộ trang phục ngay lập tức vướng nghi vấn đạo nhái thời trang. Cụ thể, sau khi nàng hậu đăng tải hình ảnh, cô nhận về nhiều bình luận trái chiều. Cư dân mạng liên tục so sánh các chi tiết trên váy áo của H'Hen Niê và khẳng định giống đến 90% một thiết kế khác.
Qua đó, nếu "soi" kỹ thì sự khác nhau giữa hai bộ trang phục chỉ là những đường viền khác màu và cách điệu hơn bản gốc.
Ngay sau đó, chính NTK người Iran lên tiếng tố cáo màn đạo ý tưởng trang phục giống ý tưởng của mình. Nhà thiết kế này thậm chí còn đăng lại hình ảnh của hai chiếc váy lên story Instagram, phân tích các chi tiết đã bị cắt xẻ, biến tấu, chỉ rõ cách người khác 'ăn cắp chất xám' cùng với biểu tượng bất lực, thất vọng.
Được biết, đây là một trong những thiết kế NTK Linh San như đo ni đóng giày cho riêng nàng hậu được trình làng ngày 12/9 vừa qua. Trong khi đó, trang phục của nhà thiết kế Iran được đăng tải vào ngày 3/8 sớm hơn thời gian NTK Linh San đưa ra. Sự việc vẫn đang gây xôn xao, bàn tán.
Thời gian gần đây, H'Hen Niê thường xuyên vướng phải một số lùm xùm về trang phục. Trước đó, người đẹp cũng không ít lần vướng phải việc diện đồ nhái.