Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai

Hậu trường 15/09/2022 11:02

Không ai tin được hình ảnh trên là Hoa hậu H’Hen Niê, một trong những người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt.

Được biết đến là một trong những nàng hậu có phong cách giản dị cùng đời sống chân thực. H’Hen Niê ghi dấu ấn bằng loạt thành tích ấn tượng, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Top 5 Miss Universe 2018 tại Thái Lan và H'hen Niê còn được trao ngôi vị quán quân Timeless Beauty - Nhan sắc vượt thời gian vào năm 2018.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 1
H'Hen Niê khi tham dự các sự kiện. Ảnh: Internet

Mặc dù có thành tích cao và nhan sắc nổi bật trong các cuộc thi, tuy nhiên H’Hen Niê ở cuộc sống đời thường lại giản dị đến ngỡ ngàng. Không hiếm bắt gặp hình ảnh nàng hậu diện trang phục đời thường, mặt mộc không son phấn tại các hàng quán bình dân. Ngoài ra, khi về nhà, H’Hen Niê lại chuẩn ‘con ngoan’ khi phụ cha mẹ công việc trên rẫy hàng ngày khác hẳn với hình ảnh lộng lẫy khi tham gia các sự kiện. Những điều trên vốn khiến H’Hen Niê ghi điểm trong lòng người hâm mộ.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 2
H'Hen Niê ăn mặc xuề xòa ở Dubai. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phong cách thời trang của H’Hen Niê cũng nhận về nhiều tranh cãi. Một số cho rằng, nàng hậu giản dị quá mức đến việc không chú ý hình ảnh của mình. Mới nhất đó là gần đây, H’Hen Niê có chuyến công tác tại Dubai. Cô đặt chân đến một cửa hàng bán đồ trang sức nổi bật tại ‘xứ sở giàu sang bậc nhất’ các Tiểu Vương quốc Ả Rập đó chính là tiệm vàng.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 3
Người đẹp lu mờ giữa không gian tràn ngập trang sức lấp lánh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, giữa khung cảnh xa hoa, lộng lẫy, H’Hen gần như bị chìm nghỉm vì phong cách thời trang đơn giản. Nàng hậu ngay lập tức bị ‘lu mờ’, đen nhẻm trong khung hình vì không gian tràn ngập ánh sáng. Loạt trang sức nổi bật cũng không tôn vinh trang phục nếu cô muốn kết hợp.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 4

 

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 5
Bộ trang phục không giúp H'Hen Niê tỏa sáng. Ảnh: Internet

Bản thân cô nàng ngay sau đó cũng phải tự nhận bị ‘vàng lấn át nhan sắc’ của mình vì trang phục quá đỗi giản dị. Thậm chí, người đẹp còn hài hước kể lại câu chuyện đi mua trang sức về làm kỉ niệm nhưng… chụp ảnh checkin cứ ‘bị out ra hoài’.

Phía dưới bình luận, bên cạnh những ý kiến khen ngợi H'Hen Niê giản dị dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng có người nhắc nhở các ăn mặc của nàng hậu 30 tuổi. Một số khán giả bày tỏ: "Hen đi Tây mà mặc đồ thấy xấu quá", "Lần sau đi xem vàng mặc đồ lồng lộn lên tí nha Hen", "Bộ đồ Hen mặc đã phản lại Hen... nên bỏ nó đi Hen nhé", "Hen mặc xấu quá"...

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 6
Người đẹp 'sắm' hẳn 2 chiếc nhẫn vàng. Ảnh: Internet

Một số cư dân mạng nhận xét, H’Hen Niê sở hữu màu da giống với người dân ở nước bạn, nên điều này là hết sức bình thường. Ngay sau cuộc dạo chơi tại cửa hàng xa xỉ, mỹ nhân Ê-đê cũng đã ‘chốt đơn', mua 2 chiếc nhẫn vàng về làm kỷ niệm.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 7
H'Hen Niê đi làm căn cước công dân. Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, H'Hen Niê từng khiến dân tình chú ý khi ăn mặc vô cùng xuề xòa đi làm căn cước công dân. Thay vì mặc áo sơ mi hoặc áo có cổ, nàng hậu mặc áo phông cộc tay, quần ống thấp ống cao, chân xỏ dép xộc xệch khiến nhiều khán giả không ngờ nàng hậu đình đám lại trông lôi thôi đến thế.

Trước những lời bàn tán từ cư dân mạng, H'Hen Niê cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích. Cô tiết lộ mình đi xe vội đến nơi chưa chỉnh đốn trang phục nên mong mọi người thông cảm. Nàng hậu còn nói vui rằng: "Hen Đen đi rẫy bẻ bắp ba alo về làm căn cước" nên mới có những hình ảnh này.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 8
Không ai nghĩ H'Hen Niê là hoa hậu khi nhìn hình ảnh này. Ảnh: Internet

Trước đây và hiện tại, H'Hen Niê vẫn giản dị, mộc mạc, thậm chí có đôi lúc cũng luộm thuộm chẳng giống ai, thế nhưng nàng hậu không có ý định thay đổi bởi cô không thích ép mình trở thành một người lúc nào cũng phải lộng lẫy trong váy áo đắt tiền. Cô cũng cho rằng đó là sở thích của mỗi người, ai thích gì mặc nấy thôi. Cô cũng giải thích việc thường xuyên mặc những trang phục này vì cảm thấy thoải mái.

Thời trang ra nước ngoài của H’Hen Niê bị đánh giá xuề xòa, 'lu mờ' giữa chợ vàng ở Dubai - Ảnh 9
H'Hen Niê mua vàng cho bố mẹ. Ảnh: Internet

Bỏ qua việc trang phục thì H’Hen Niê cũng ghi dấu ấn khi cô mạnh tay mua sắm cho gia đình ở quê. Nàng hậu đã chẳng ngại ngần tậu hẳn ‘bịch’ vàng giá trị làm quà cho bố mẹ. Ngoài ra, vì cha mẹ đều làm nông, nàng hậu khi mua quà về cho cha mẹ cũng chọn những món đồ rất gần gũi chứ không phải phụ kiện hay các món hàng hiệu. Chính cuộc sống giản dị chẳng màu mè cùng tấm lòng hiếu thảo đã giúp H’Hen Niê rất được lòng công chúng.

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu

Chăm diện lại đồ cũ, H'Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chấm thi Hoa hậu

Dù nhiều lần diện lại đồ cũ, H’Hen Niê vẫn tỏa sáng rực rỡ, cô ghi điểm vì sự mix match tinh tế, phù hợp với hoàn cảnh mà không bao giờ khiến người xem nhàm chán.

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