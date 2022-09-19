Theo thông tin từ VTC News cho hay, một người bạn tên T. đã giới thiệu cho Kỳ Anh về chiếc đồng hồ này. Sau đó, Kỳ Anh nhờ người mua một chiếc đồng hồ giả giống vậy với giá 13,5 triệu đồng.

Theo báo Công an nhân dân, món đồ Kỳ Anh lấy đi có giá trị gần 2 tỷ đồng là một chiếc đồng hồ Rolex Daytona Platinum (80.000 - 90.000 USD) của một người bạn. Cô gái này đã thừa lúc người bạn chủ quan, không để ý nên đã đánh tráo chiếc đồng hồ, cầm cố và lấy số tiền chi vào mục đích cá nhân.

Ngày 11/9/2021, Kỳ Anh qua nhà anh T. chơi và ngủ lại. Đợi lúc anh T. ngủ say, cô đã tráo chiếc đồng hồ giả và lấy chiếc đồng hồ thật cho vào giỏ. Đến trưa hôm sau, hai bên cãi nhau, Kỳ Anh bỏ về.

Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Kỳ Anh đem cầm được 1 tỉ đồng cho anh T.V.T. Vài ngày sau, anh T. kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex Daytona đã bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Lã Thị Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lã Kỳ Anh trong đêm trao giải Miss Vietnam Continents 2018. Ảnh: Báo giao thông

Lã Thị Anh từng được biết tới khi đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents - Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018. Ngoài ra, chân dài 9x từng nói rằng, bản thân có niềm đam mê với điện ảnh và từng theo học tại trường Điện ảnh New York - Khoa Sản xuất phim. Người đẹp cũng từng mong muốn được góp mặt trong các dự án hành động vì từng học Taekwondo.

Về nhan sắc, Lã Kỳ Anh sinh năm 1990 nhưng có ngoại hình chững chạc hơn tuổi. Hình ảnh mặt mộc cho thấy nhan sắc của cô khác nhiều so với những bức ảnh chụp được cá nhân chia sẻ trước đó. Ngược lại, cô lại sở hữu hình thể khá cân đối và chiều cao lý tưởng.