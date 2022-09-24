Đứng hình mất 5 giây, Hồ Văn Cường được 'fan cứng' mạnh tay tặng bó hoa tiền 6 triệu cùng chiếc lắc tay làm từ 2 chỉ vàng

Netizen "ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa" với độ chịu chơi của fan Hồ Văn Cường.
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Mới đây, trên một group fan của Hồ Văn Cường, xuất hiện 1 tài khoản đã đăng tải loạt ảnh khoe về món quà dành tặng cho nam ca sĩ. Có thể thấy, người hâm mộ đến từ Đồng Tháp này của Hồ Văn Cường "chơi trội" khi gửi tặng thần tượng một bó hoa được xếp từ tiền mặt trị giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, còn có chiếc lắc tay được làm từ 2 chỉ vàng 4 số 9 trị giá gần 14 triệu đồng.
Đính kèm với hình ảnh, người này cũng chia sẻ về lý do tặng quà, đồng thời gửi lời chúc đến Hồ Văn Cường:
"Xin chào cả nhà! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành! Cường ơi, lại là cô đây. Hôm nay cô lên đây để trả nợ lời hứa mà cô đã hứa hôm trước nha Cường. Hôm trước, cô có hứa khi nào có show diễn cô sẽ tặng con chiếc lắc tay. Hôm nay con đã có show diễn ngày 1/10/22 tại Lương Sơn, Hoà Bình. Như lời cô đã hứa show diễn ngày 1/10/22 cô sẽ tặng con 1 chiếc lắc tay 2 chỉ vàng 9999 và 1 bó hoa bằng tiền 6 triệu đồng. Cô chúc con luôn luôn may mắn, đủ đầy nghị lực để bước qua những khó khăn, tiến thẳng về phía trước. Chúc show diễn tới đây của con thành công tốt đẹp! Thương con Hồ Văn Cường!".
Có thể thấy, dù từng vướng phải nhiều thị phi nhưng sau tất cả, Hồ Văn Cường vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Hồ Văn Cường từng xuất sắc giành được giải Quán quân cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016. Anh còn là một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố ca sĩ Phi Nhung. Sau khi Phi Nhung ra đi, nam ca sĩ xảy ra ồn ào và rời khỏi công ty cũ. Hiện tại, dù là ca sĩ tự do nhưng Hồ Văn Cường vẫn được rất nhiều khán giả yêu mến và có cát-xê khủng.