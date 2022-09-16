Hồ Văn Cường vắng mặt trong lễ giỗ đầu mẹ nuôi Phi Nhung, CĐM liên tục “soi” phản ứng lạ của nam ca sĩ

Sáng 16/9, theo đúng lịch đã thông báo, các con nuôi và người thân cố ca sĩ Phi Nhung đã tổ chức lễ giỗ đầu cho người nghệ sĩ quá cố. Buổi lễ được diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/9 cho đồng nghiệp và cả người hâm mộ và khán giả có thể tới thắp nhang tri ân cố ca sĩ.

Ngay từ sáng sớm, các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung như Đức Hiếu, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang... đội khăn tang, chấp tay khấn vái, ánh mắt buồn bã. Tất cả đều có mặt, cùng các sư tăng thực hiện nghi thức lễ cúng, tụng kinh cho người quá cố.

Các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung đội khăn tang trong ngày giỗ đầu cố ca sĩ. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Con nuôi Phi Nhung trong giỗ đầu của mẹ. (Ảnh: FC Phi Nhung)

Tuy nhiên, lễ cúng giỗ đầu của Phi Nhung tiếp tục vắng bóng Hồ Văn Cường dù dàn con nuôi đều có mặt và thành kính cầu khấn. Theo hình ảnh, Hồ Văn Cường không có mặt trong lễ giỗ đầu của người mẹ nuôi quá cố. Trước đó, giọng ca trẻ cũng thường vắng mặt trong các buổi lễ quan trọng của mẹ nuôi.

Cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường (Ảnh: FB Hồ Văn Cường)

Sự vắng mặt của nam ca sĩ trẻ lại càng khiến CĐM nghi ngờ về mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” trước đó với phía mẹ nuôi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng vì không muốn bị chú ý hậu ồn ào trước đó với mẹ quá cố nên Hồ Văn Cường không xuất hiện tại giỗ đầu của Phi Nhung.

Hồ Văn Cường được dẫn dắt bởi danh ca Ngọc Sơn trong lần trở lại showbiz hậu ồn ào.(Ảnh: FB Ngọc Sơn)

Gần đây nhất, Hồ Văn Cường đã trở lại showbiz và được khán giả đón nhận. Sau những ồn ào không đáng có với công ty cũ, Hồ Văn Cường may mắn được danh ca Ngọc Sơn cùng doanh nhân Đức Thụy (bầu Thụy) chung tay hỗ trợ trên con đường hoạt động nghệ thuật. Hậu lùm xùm có thể thấy Hồ Vặn Cường đã có thể vui vẻ trở lại, hạnh phúc đi hát và vẫn luôn có người hâm mộ bên cạnh đồng hành cùng anh trên con đường nghệ thuật