Vợ chồng Mạnh Trường chính thức lên chức bố mẹ lần thứ ba

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Mạnh Trường đã lên tiếng xác nhận bà xã vừa sinh con thứ ba lúc 10h sáng 22/11 tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Vừa qua cả nhà nam diễn viên Mạnh Trường vừa tổ chức tiệc sinh nhật 8 tuổi cho cậu quý tử, nhìn vào tấm ảnh được đăng tải không ít fan hâm mộ tỏ ra ghen tị trước hạnh phúc của gia đình ngôi sao 37 tuổi. Tin vui này còn chưa kịp lắng xuống thì tin vui khác đã tới ngay với gia đình Mạnh Trường, khi bà xã Phương Phạm chính thức hạ sinh người con thứ ba vào sáng nay (22/11). Mạnh Trường thông báo chính thức làm bố lần thứ 3 trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Em bé nặng 3,2 kg lúc chào đời, tên Nguyễn Minh Sơn và tên ở nhà là Bi. Nam diễn viên luôn túc trực bên vợ từ khi cô chuyển dạ. Anh cảm ơn bạn đời. Hai con lớn của vợ chồng anh là Chíp và Bon cũng được đưa vào viện để gặp em bé ngay sáng nay.

Dân tình chúc mừng gia đình nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó vợ chồng Mạnh Trường từng thông báo tin vui bà xã có bầu con thứ ba hồi tháng 6 năm nay. Tại thời điểm đó không ít fan hâm mộ cảm thấy lo lắng cho tình hình sức khỏe của Phương Phạm, ở độ tuổi U40 việc sinh con ảnh hưởng đến thể trạng của người mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, may mắn thay trong giai đoạn khó khăn này Mạnh Trường luôn ở bên chăm sóc, thúc trực chăm sóc vợ một chút một để giờ đây đã nhận về thành quả xứng đáng là mẹ tròn con vuông. Cả gia đình Mạnh Trường vừa tổ chức sinh nhật cho cậu quý tử trước đó - Ảnh: Internet Ở tuổi 37, Mạnh Trường được khen có cuộc sống viên mãn với gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Anh liên tục xuất hiện trên truyền hình và trở thành một trong những nam diễn viên "hot" nhất khu vực phía Bắc. Anh thường vào vai soái ca, tạo dấu ấn với các phim Zippo mù tạt và em, Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân...

Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm có hơn 20 năm bên nhau, tính cả thời gian yêu lẫn cưới. Mạnh Trường tỏ tình với Phương Phạm khi học lớp 11, sau vài năm yêu thầm và mất gần một năm mới được cô đồng ý. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Mạnh Trường theo đuổi công việc làm mẫu và được bạn gái động viên thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Cô trái lời bố mẹ, không theo gia đình sang Đức định cư để ở lại bên bạn trai. Họ kết hôn năm 2008, khi Mạnh Trường vừa tốt nghiệp đại học.

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