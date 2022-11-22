NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ?

Hậu trường 22/11/2022 10:44

Được biết người đăng ảnh là một cô gái xinh đẹp có tài khoản Facebook là A.H. Cô này còn khẳng định người trong tấm ảnh chính là nam diễn viên Hồng Đăng.

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh nhạy cảm được cho là của nam diễn viên Hồng Đăng. Theo đó, người đàn ông trong tấm ảnh được người này đăng tải lên có diện mạo khá giống với Hồng Đăng và đang nằm ngủ bên cạnh một cô gái xinh đẹp. 

NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ? - Ảnh 1NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ? - Ảnh 2

NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ? - Ảnh 3
 Các bức ảnh của cô gái này đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet

Được biết, người đăng ảnh là một cô gái có tài khoản Facebook là A.H. Cô này còn không ngần ngại khẳng định người đang chung giường với mình chính là nam diễn viên nổi tiếng Hồng Đăng, đồng thời còn tiết lộ ngoài đời ngôi sao sinh năm 1984 rất đẹp trai và còn là idol của cô. Đến thời điểm hiện tại, phía đại diện của nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời cư dân mạng cũng đang rất tò mò về thời điểm những bức ảnh này được chụp tuy nhiên tất cả vẫn có câu trả lời chính thức từ cô gái đã đăng mấy bức hình này. 

NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ? - Ảnh 4
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vừa vướng phải lùm xùm đáng quên trong sự nghiệp cách đây 6 tháng - Ảnh: Internet 

Hồi cuối tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha nhận được thông báo của Cảnh sát đảo Mallorca về việc đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam.

NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ? - Ảnh 5
Hồng Đăng và bà xã - Ảnh: Internet 

Vụ việc lần đó cũng khiến cho sự nghiệp của Hồng Đăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi anh bị cắt vai khỏi các bộ phim truyền hình và nhiều nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên, điều đáng mừng là nam diễn viên vẫn còn có thể giữ cho mái ấm của mình được bình yên khi bà xã vẫn luôn một mực ủng hộ chồng. 

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Hậu lùm xùm ở bên đất Tây Ban Nha, Hồng Đăng 'khoe vội khoe vàng' với netizen thành tích đáng nể trong một cuộc thi lớn

Hồng Đăng vẫn đang cho thấy bản thân đang mặc kệ dư luận phản ánh ra sao và tự thưởng cho mình những khoảnh khắc giải trí nhằm lấy lại niềm vui trong cuộc sống hậu lùm xùm trên đất Tây Ban Nha.

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