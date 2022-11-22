NÓNG: Vừa ổn định cuộc sống chưa được bao lâu hậu drama, Hồng Đăng tiếp tục bị netizen đặt nghi vấn 'ăn vụng' với fan cứng sau lưng vợ?

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh nhạy cảm được cho là của nam diễn viên Hồng Đăng . Theo đó, người đàn ông trong tấm ảnh được người này đăng tải lên có diện mạo khá giống với Hồng Đăng và đang nằm ngủ bên cạnh một cô gái xinh đẹp.

Các bức ảnh của cô gái này đăng tải trên MXH - Ảnh: Internet

Được biết, người đăng ảnh là một cô gái có tài khoản Facebook là A.H. Cô này còn không ngần ngại khẳng định người đang chung giường với mình chính là nam diễn viên nổi tiếng Hồng Đăng, đồng thời còn tiết lộ ngoài đời ngôi sao sinh năm 1984 rất đẹp trai và còn là idol của cô. Đến thời điểm hiện tại, phía đại diện của nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời cư dân mạng cũng đang rất tò mò về thời điểm những bức ảnh này được chụp tuy nhiên tất cả vẫn có câu trả lời chính thức từ cô gái đã đăng mấy bức hình này.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vừa vướng phải lùm xùm đáng quên trong sự nghiệp cách đây 6 tháng - Ảnh: Internet

Hồi cuối tháng 6, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha nhận được thông báo của Cảnh sát đảo Mallorca về việc đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam.