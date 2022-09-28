Hậu drama bên đất khách, Hồng Đăng đón nhận tin vui khi gia đình chào đón thêm thành viên mới

Kể từ khi trở về Việt Nam, Hồng Đăng sau khi giải quyết những khúc mắc của bản thân đã nhanh chóng tận hưởng lại niềm vui trong cuộc sống, người ta bắt gặp anh chơi golf, đi cà phê và nhậu nhẹt cùng với bạn bè. Thậm chí, mới đây nam diễn viên tiếp tục gây bất ngờ đến người hâm mộ khi thông báo "chào mừng thành viên mới đón về nhà lúc đêm hôm". Ngay lập tức, dòng trạng thái này của Hồng Đăng đã nhận về rất nhiều sự quan tâm.

Sau vụ việc ồn ào của diễn viên Hồng Đăng tại nước ngoài, mọi động thái xung quanh anh đều nhận được nhiều sự quan tâm. Tại thời điểm đó để tránh những bình luận tiêu cực từ người hâm mộ, nam diễn viên đã quyết định khóa tài khoản cá nhân của mình và chỉ mới mở gần đây khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ: “Đêm hôm mới đón đc e nó về... Chào mừng thành viên mới... Nhìn nó đã thấy vui vẻ rồi...

Hóa ra, "thành viên mới" mà Hồng Đăng khoe trên mạng xã hội là chú chó vô cùng đáng yêu và anh tỏ ra cực kỳ hào hứng với sự góp mặt của thành viên mới trong gia đình của mình.



Anh Đào luôn tin tưởng tuyệt đối ở chồng mình - Ảnh: Internet

Được biết, sau ồn ào tại Tây Ban Nha, ngoài Hồng Đăng, bà xã Anh Đào của nam diễn viên cũng khiến nhiều người dành sự quan tâm không kém. Khác với nhiều đồn đoán trước đó trên mạng xã hội, cặp đôi Hồng Đăng - Anh Đào vẫn bền chặt bất chấp những ồn ào bủa vây. Họ thường xuyên xuất hiện khá vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau kể từ khi Hồng Đăng trở về nước.

Hồng Đăng đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình sau lùm xùm không đáng có - Ảnh: Internet

Ở hiện tại, trên trang facebook cá nhân, Anh Đào cũng luôn chia sẻ thái độ tích cực, vui vẻ, làm hậu phương vững chắc cho chồng sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua.

Có thể thấy, sau nhiều sự việc không vui xảy ra, bà xã Anh Đào đã ổn định về mặt tinh thần, cùng chồng vượt qua những lùm xùm trong cuộc sống.Về phía Hồng Đăng, trước sự truy hỏi và thắc mắc của đông đảo khán giả về ồn ào đời tư vừa qua, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng và thoải mái khoe những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.