Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng

Mới đây bà xã Hồng Đăng vừa có động thái trên MXH khiến netizen bất ngờ về mối quan hệ hôn nhân hiện tại với ông xã.

Drama Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha đã diễn ra được một khoảng thời gian dài và mới đây cả 2 nam nghệ sĩ này đều đã được trả tự do về Việt Nam. Vốn là những người nổi tiếng tại quê nhà, chính vì vậy những thông tin liên quan đến cặp đôi này luôn được người hâm mộ quan tâm và để ý đến. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm đến nhất chính là mối quan hệ của Hồng Đăng và bà xã Anh Đào, trong thời điểm chồng bị tạm giữ bên nơi xứ người Anh Đào luôn có những động thái khiến một số fan hâm mộ tin rằng chuyện tình hôn nhân của cả 2 đang có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, trái ngược với nhiều đồn đoán kể từ khi Hồng Đăng trở về nước cặp đôi thường xuyên bắt gặp xuất hiện cùng nhau tươi cười và hạnh phúc.

Hồng Đăng và vợ vẫn luôn giữ vững được tình cảm sau sóng gió vừa qua - Ảnh: Internet Bằng chứng là mới đây nhất, trong dịp sinh nhật tuổi của mới của diễn viên Mạnh Trường, vợ chồng Hồng Đăng và Anh cũng có mặt tham dự. Trong hình có thể thấy cả 2 đều tỏ ra vui vẻ bên cạnh nhau và không hề cho thấy dấu hiệu rạn nứt như nhiều người đã từng nghĩ trước đó. Hình ảnh cặp đôi vui vẻ tham dự sinh nhật của nam diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet Ở hiện tại, trên trang facebook cá nhân, Anh Đào cũng luôn chia sẻ thái độ tích cực, vui vẻ, làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Có thể thấy, sau nhiều sự việc không vui xảy ra, bà xã Anh Đào đã ổn định về mặt tinh thần, cùng chồng vượt qua những lùm xùm trong cuộc sống. Hồng Đăng chung vui tại sinh nhật Mạnh Trường - Ảnh: Chụp màn hình Nam diễn viên cho biết chuyến du lịch vừa rồi là một bài học đáng nhớ - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Hồng Đăng, trước sự truy hỏi và thắc mắc của đông đảo khán giả về ồn ào đời tư vừa qua, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng và thoải mái khoe những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Tựu chung lại sau ồn ào nam diễn viên đã dần cân bằng lại cuộc sống và anh thoải mái tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Có tài khoản để lại bình luận: "Anh trai em cười tươi là vui rồi". Hồng Đăng liền đáp lại: "Đường còn dài phải bước tiếp chứ em". Nam diễn viên không ngại trả lời những bình luận nhắc về chuyện không vui trước đó.

Thông tin MỚI vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh vướng bê bối tại Tây Ban Nha Liên quan đến vụ việc Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng phải cáo buộc ở Tây Ban Nha, mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đề cập những thông tin mới nhất về việc này.

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