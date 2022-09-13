Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng

Hậu trường 13/09/2022 11:28

Mới đây bà xã Hồng Đăng vừa có động thái trên MXH khiến netizen bất ngờ về mối quan hệ hôn nhân hiện tại với ông xã.

Drama Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha đã diễn ra được một khoảng thời gian dài và mới đây cả 2 nam nghệ sĩ này đều đã được trả tự do về Việt Nam. Vốn là những người nổi tiếng tại quê nhà, chính vì vậy những thông tin liên quan đến cặp đôi này luôn được người hâm mộ quan tâm và để ý đến. 

Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng - Ảnh 1
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet 

Một trong những thông tin được nhiều người quan tâm đến nhất chính là mối quan hệ của Hồng Đăng và bà xã Anh Đào, trong thời điểm chồng bị tạm giữ bên nơi xứ người Anh Đào luôn có những động thái khiến một số fan hâm mộ tin rằng chuyện tình hôn nhân của cả 2 đang có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, trái ngược với nhiều đồn đoán kể từ khi Hồng Đăng trở về nước cặp đôi thường xuyên bắt gặp xuất hiện cùng nhau tươi cười và hạnh phúc. 

Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng - Ảnh 2
Hồng Đăng và vợ vẫn luôn giữ vững được tình cảm sau sóng gió vừa qua - Ảnh: Internet 

Bằng chứng là mới đây nhất, trong dịp sinh nhật tuổi của mới của diễn viên Mạnh Trường, vợ chồng Hồng Đăng và Anh cũng có mặt tham dự. Trong hình có thể thấy cả 2 đều tỏ ra vui vẻ bên cạnh nhau và không hề cho thấy dấu hiệu rạn nứt như nhiều người đã từng nghĩ trước đó. 

Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng - Ảnh 3
Hình ảnh cặp đôi vui vẻ tham dự sinh nhật của nam diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet 

Ở hiện tại, trên trang facebook cá nhân, Anh Đào cũng luôn chia sẻ thái độ tích cực, vui vẻ, làm hậu phương vững chắc cho chồng. 

Có thể thấy, sau nhiều sự việc không vui xảy ra, bà xã Anh Đào đã ổn định về mặt tinh thần, cùng chồng vượt qua những lùm xùm trong cuộc sống.

Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng - Ảnh 4
Hồng Đăng chung vui tại sinh nhật Mạnh Trường - Ảnh: Chụp màn hình 
Hậu drama của chồng, bà xã Hồng Đăng đăng gì trên MXH mà khiến dân tình xôn xao mối quan hệ hiện tại với nam diễn viên nổi tiếng - Ảnh 5
Nam diễn viên cho biết chuyến du lịch vừa rồi là một bài học đáng nhớ - Ảnh: Chụp màn hình 

Về phía Hồng Đăng, trước sự truy hỏi và thắc mắc của đông đảo khán giả về ồn ào đời tư vừa qua, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng và thoải mái khoe những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Tựu chung lại sau ồn ào nam diễn viên đã dần cân bằng lại cuộc sống và anh thoải mái tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Có tài khoản để lại bình luận: "Anh trai em cười tươi là vui rồi". Hồng Đăng liền đáp lại: "Đường còn dài phải bước tiếp chứ em". Nam diễn viên không ngại trả lời những bình luận nhắc về chuyện không vui trước đó. 

Thông tin MỚI vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh vướng bê bối tại Tây Ban Nha

Thông tin MỚI vụ Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh vướng bê bối tại Tây Ban Nha

Liên quan đến vụ việc Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng phải cáo buộc ở Tây Ban Nha, mới đây tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã đề cập những thông tin mới nhất về việc này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng Anh Đào Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 50 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 50 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 45 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh