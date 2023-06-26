Thông tin Hoa hậu đa tài ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả không khỏi xót xa.

Tối ngày 24/6, đài MBN thông tin, Hoa hậu Daegu 2020 Lee Yeon Je hiện là phóng viên của kênh truyền hình Hàn Quốc MBN vừa qua đời vào ngày 23/6 ở tuổi 26 sau khi trải qua ca phẫu thuật để điều trị một căn bệnh mãn tính.

Lee Yeon Je sinh năm 1996. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn học Pháp tại Đại học Korea (KU) và được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Daegu năm 2020. Năm 2022, cô ứng tuyển vào kênh truyền hình Hàn Quốc MBN và trở thành người dẫn các bản tin kinh tế, thời sự của đài.

Lee Yeon Je đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Daegu 2020

Trước khi qua đời, Hoa hậu Daegu 2020 thông báo trên Instagram của mình rằng cô sẽ tạm dừng công việc dẫn chương trình tại đài MBN vì lý do sức khoẻ và gửi lời cảm ơn đến những người đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đã giúp đỡ mình. Cô viết: "Đó là hai tháng vừa khóc vừa cười, ốm rồi khỏe lại. Hôm qua, nhờ những người bạn tốt bụng, mình đã hoàn thành những công việc cuối cùng trước khi nghỉ ốm. Có nhiều lúc mọi thứ thật khó khăn, nhưng những người xunh quanh đã luôn giúp mình có thêm sức mạnh. Thật cảm ơn và mình luôn yêu các bạn".

Thông tin Hoa hậu đa tài ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ khiến khán giả không khỏi xót xa

Trong bài đăng còn có hình ảnh trang giấy chứa những lời động viên mà cô nhận được từ đồng nghiệp trước khi nghỉ ốm khiến người xem không khỏi xót xa. Có thể nói, sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của Lee Yeon Je không chỉ là nỗi mất mát của gia đình mà còn khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả vô cùng thương xót.

Được biết, tang lễ của cô sẽ diễn ra tại một bệnh viện ở Seoul vào 9h sáng (giờ địa phương) ngày 25/6.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-buon-hoa-hau-dang-quang-nam-2020-vua-qua-doi-o-tuoi-26-vi-bao-benh-595846.html