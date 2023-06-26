Hát tiếng Hàn, MIN được Tổng thống Hàn Quốc hết lời khen ngợi

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Yoon Suk yeol tới Việt Nam và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5/2022.

Vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đến sân bay Nội Bài sáng 22/6, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong ba ngày.

Phần thể hiện của MIN gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự nhẹ nhàng, trong trẻo. Khả năng tiếng Hàn của MIN cũng vô cùng ấn tượng khiến màn trình diễn sau khi được đăng tải trở nên viral rộng khắp các nền tảng MXH.

Đêm Giao lưu Văn hóa Việt - Hàn tối 22/6 với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đồng thời quy tụ nhóm nhạc thần tượng K-pop AB6IX cùng 2 ca sĩ đình đám của V-pop: MIN và MONO. Tại đây, MIN đã khiến khán giả không khỏi thích thú khi cover ca khúc từng rất nổi tiếng khi được IU trình bày - My Old Story.

Phần trình diễn của MIN bằng tiếng Hàn nhận được rất nhiều lời khen.

Được biết sau buổi trình diễn, Tổng thống Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ, động viên dàn nghệ sĩ trình diễn tại chương trình giao lưu văn hóa. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc đã khen ngợi phần trình diễn của MIN: "Tôi nghĩ bạn đã học tiếng Hàn rất nhiều. Tôi đã nghe ca khúc được hát bằng tiếng Hàn". Trên MXH của mình, MIN cũng chia sẻ khoảnh khắc cô bắt tay với Tổng thống Hàn Quốc tại sự kiện nói trên.

MIN được Tổng thống Yoon Suk Yeol khen ngợi, bắt tay sau buổi lễ.

Một đoạn clip được chia sẻ nhiều trên MXH đến từ một khán giả có cơ hội ngồi gần khu vực của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống Hàn Quốc. Khán giả này cho biết khi MIN trình diễn, Tổng thống Hàn Quốc đã quay sang trò chuyện với Phó Chủ tịch nước, chia sẻ rằng My Old Story là ca khúc mà ông yêu thích, đồng thời cũng khen ngợi khả năng hát tiếng Hàn của Min.

Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ trình diễn tại sự kiện.

Ca sĩ MIN tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh năm 1988. Cô sở hữu một giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc, ghi dấu với nhiều sản phẩm âm nhạc đầy chất lượng, hình ảnh đẹp mắt vừa hiện đại xen lẫn lãng mạn. MIN cũng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn mỗi năm trong lễ trao giải We Choice Awards hay Zing Music Awards...khẳng định khả năng âm nhạc đáng được ghi nhận của cô. Ngoài ra nữ ca sĩ gốc Hà Nội còn là người có gu thời trang rất riêng, phong cách và luôn nổi bật giữa hàng loạt những ngôi sao khác.

Lấn sân từ vũ công qua ca hát, cô khẳng định được bản thân trong nhiều sản phẩm âm nhạc.

MIN có một đời tư trong sạch và đáng ngưỡng mộ. Sinh ra trong một gia đình có “gia thế”, nữ ca sĩ cũng có những thành tích học tập khá tốt ở trời Âu.

Bố mẹ MIN đều làm trong đại sứ quán Việt Nam tại Đức nên khi lên 13 tuổi cô cũng theo chân gia đình sang Đức học tập.

Năm 2012, sau khi có 2 năm làm việc tại Đức với vai trò chuyên viên sản xuất phim và đồ họa, MIN về Việt Nam và làm biên tập viên cho một kênh Quốc phòng, cũng trong khoảng thời gian này gia đình cô đối mặt với khó khăn về kinh tế.

Ban đầu MIN xuất phát điểm là một dancer của công ty St.319. Khi tham gia học nhảy, nữ ca sĩ gốc Hà Nội đã vấp phải sự phản đối từ gia đình, đứng trước ý kiến đối lập ấy, cô vẫn quyết đi theo con đường mình đã chọn.

Vượt qua nhiều khó khăn, MIN đã thành công trên con đường mà cô chọn.

Và sự thật chứng minh rằng hướng đi này của giọng ca Có Em Chờ là vô cùng đúng đắn, khi cô trở thành một thành viên chủ chốt của nhóm nhảy St.319, liên tục gặt hái được những thành công nổi trội từ những màn cover vũ đạo khó nhằn của các ca khúc: Sherlock (SHINee), Only You (BoA)...đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ quốc tế lẫn các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như BoA.

Tuy nhiên MIN đã tạm gác lại niềm đam mê nhảy qua để tập trung cho định hướng khẳng định tên tuổi của mình, con đường ca hát của cô bắt đầu từ năm 2013.

Chào sân bằng ca khúc Tìm kết hợp với Mr. A, đã nhanh chóng chiếm lĩnh trong lòng người yêu âm nhạc với giai điệu mới mẻ, bối cảnh hấp dẫn thu hút người xem. Tiếp nối thành công đó, cô cho ra mắt nhiều bài hát hơn nữa và đều được công chúng đón nhận, nổi bật là bài hát Yêu liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, điều này thực sự đưa MIN trở thành ngôi sao thực thụ, đột phá từ một dancer lên làm ca sĩ đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ bay cao bay xa hơn nữa.