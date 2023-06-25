Nhật Kim Anh rạng rỡ cùng con trai đón hè ở Sài Gòn, vóc dáng quý tử khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ

Nhật Kim Anh hiện đang cùng con trai đi chơi, nghỉ dưỡng tại Sài Gòn.
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Mới đây, nữ diễn viên Nhật Kim Anh đã đăng tải hình ảnh cô cùng con trai chơi đùa hạnh phúc. Cô cho biết đây là lần đầu tiên chủ động đón con nghỉ hè. Người đẹp còn đưa nhóc tỳ đi làm quen với những người bạn mới.
Cô hào hứng nói thêm: 'Lần đầu tiên nghỉ hè em được lên Sài Gòn với mẹ. Mới ngày đầu đã làm quen với mấy anh trong xóm rồi hihi. Ú nhất nhóm luôn. đi khoe cái bụng ong địa may mắn suốt luôn'.
Bên cạnh đó nhiều khán giả đều hy vọng Nhật Kim Anh và con trai sẽ cùng nhau tạo nên kỷ niệm đẹp: 'Yêu hai mẹ con, cô chúc Tin và mẹ có kì nghỉ vui vẻ bên nhau nhé', 'Em được lên với mẹ lâu không chị Kim Anh ơi? Mong là lâu lâu xíu cho hai mẹ con đi được nhiều nơi nhé', 'Yêu thương lắm luôn'... Ngoài ra khi trả lời bình luận của người hâm mộ, nữ diễn viên cho biết cô chỉ đón con trai lên chơi trong vòng 3 ngày.
Tháng 7/2019, Nhật Kim Anh đã khởi kiện giành quyền nuôi con từ chồng cũ Bửu Lộc. Cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ gây tranh cãi dư luận, công chúng suốt thời gian qua. Sau 2 năm, nữ diễn viên cũng nhận được tin vui. Theo đó, quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm, giao con chung cho Nhật Kim Anh chăm sóc.
Nhật Kim Anh hạnh phúc khi với quãng thời gian vừa qua. Hiện tại, nữ diễn viên mong con trai được lớn lên khoẻ mạnh và bình an. Bản thân cô cũng không gây áp lực, vẫn muốn con có được sự chăm sóc của cả ba và mẹ. Nhật Kim Anh đã dành thời gian để có những tâm sự với chân thành trước tin vui này.