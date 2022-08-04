Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp?

Sao Việt 04/08/2022 17:47

Chồng cũ tình tứ ôm Nhật Kim Anh và con trai, lộ rõ vẻ hạnh phúc của một gia đình, khiến netizen nghi vấn liệu Nhật Kim Anh có dự định tái hợp với người cũ?

Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ từng một thời làm 'rần rần' mạng xã hội, khi cả hai quyết định đường ai nấy đi và mâu thuẫn càng nghiêm trọng hơn khi cả hai đều muốn dành quyền nuôi con. Một thời gian dài, tuy không được sống gần con nhưng ca sĩ Nhật Kim Anh luôn quan tâm, bù đắp tinh thần cho con trai. Để con lớn lên khỏe mạnh, giỏi giang, cô và chồng cũ đã thường xuyên gặp nhau trong các dịp quan trọng, ý nghĩa dành cho con trai như đi du lịch cùng nhau, dự lễ tổng kết của con để con trai luôn nhận đủ tình yêu của bố lẫn mẹ.

Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 1
Dù nhiều lần 'tố' đối phương, nhưng Nhật Kim Anh và chồng cũ - Bửu Lộc vẫn làm tốt vai trò cha mẹ đối với con trai - Bửu Long. - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của Bửu Lộc - chồng cũ Nhật Kim Anh vừa đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng con trai - Bửu Long và vợ cũ tại Singapore và Malaysia. 

Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 2

Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 3
Nhật Kim Anh cùng chồng cũ dành thời gian đưa con trai đi du lịch. - Ảnh: Saostar

Chuyến đi lần này, là phần thưởng của mà nữ ca sĩ và chồng cũ dành tặng cho con trai sau thành tích học tập tốt trong suốt thời gian qua. Như đã hứa, cả hai vẫn luôn bù đắp đầy đủ tình thương cho cậu con trai, nên cả hai cũng không ngại việc đụng mặt tình cũ. Cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng kì nghỉ bên con trai như bao gia đình khác, dễ dàng thấy được những nụ cười hạnh phục đang hiện diện trên gương mặt của cô và chồng cũ. Điều này khiến netizen cứ ngỡ chưa từng có vụ ly hôn nào xảy ra giữa hai người.

Tuy chỉ là bức ảnh gia đình tận hưởng kì nghỉ vô cùng hạnh phúc, nhưng hành động của chồng cũ Nhật Kim Anh lại thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 4

Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 5
Chồng cũ thoải mái ôm Nhật Kim Anh khi chụp hình gia đình. - Ảnh: Saostar

Cả hai đều vô cùng tình cảm, thỏa mái chụp hình bên nhau, một số khung hình cũng thấy chồng cũ của nữ ca sĩ vô tư ôm cô và con trai vào lòng để chụp hình, không hề có bất kì sự gượng gạo nào, cả ba người đều tươi cười rất hạnh phúc. 

Các khán giả vô cùng phấn khích khi nhìn thấy gia đình ba người vui vẻ, hạnh phúc đoàn tụ với nhau. Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ hi vọng cả hai sẽ 'nối lại tình xưa' để bé Bửu Long được sống cùng ba mẹ như những bạn bè khác. 

 Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 6

Nhật Kim Anh tình tứ chụp hình bên chồng cũ, netizen ngỡ ngàng liệu sẽ có tái hợp? - Ảnh 7
Bé Bửu Long vui vẻ, rạng rỡ hơn khi được đi du lịch cùng ba và mẹ. - Ảnh: Saostar

Trước đó trên trang cá nhân, ca sĩ Nhật Kim Anh cũng hạnh phúc đăng tải loạt ảnh đưa con trai đi chơi, kèm lời nhắn: 'Chuyến xuất ngoại đầu tiên của mẹ con mình. Như mẹ đã hứa con học giỏi có giấy khen là sẽ được thưởng chuyến đi du lịch cùng ba mẹ. Và giờ mẹ đã thực hiện lời hứa nhé! Con phải cố gắng học giỏi và chăm ngoan hơn nữa cục vàng của mẹ nha'.

Nhật Kim Anh đã thực hiện đúng lời hứa với con trai, nhiều cư dân mạng cho rằng bé Bửu Long đã vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào khi được đi du lịch cùng ba mẹ và cũng không quên bày tỏ hi vọng cả nhà Nhật Kim Anh sẽ có thể sớm đoàn tụ, để bé Bửu Long luôn tươi cười rạng rỡ như hiện tại. 

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Từ khóa:   Ca sỹ Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh sao Việt

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