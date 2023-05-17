Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân

Hậu trường 17/05/2023 09:27

Nhật Kim Anh đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân gây chú ý.

Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải bức hình với thần thái đậm chất tổng tài đầy quyền lực trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện trang phục màu đỏ rực rỡ với thần thái lạnh lùng. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Nhật Kim Anh tuyên bố chỉ dựa vào chính mình. Cô viết: "Tự dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất".

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân - Ảnh 1
Nhật Kim Anh ra dáng tổng tài xinh đẹp quyền lực trong bộ trang phục đỏ. 

Dòng trạng thái của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhanh chóng nhận về sự đồng tình của đông đảo khán giả. Ngoài ra, rất nhiều người khen ngợi sắc vóc và tài năng của nữ ca sĩ. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Nhật Kim Anh chăm chỉ làm việc và có một sự nghiệp vững chắc.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân - Ảnh 2
Nhật Kim Anh hiện vẫn sống độc thân sang chảnh trong căn biệt thự trị giá gần 20 tỷ.

 Năm 2014, Nhật Kim Anh gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa cùng Ngô Bửu Lộc. Thời điểm ấy cô nàng là cái tên nổi tiếng trong làng giải trí còn ông xã chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Sau khi sinh con trai Bửu Long, mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng dần xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Cuối cùng, cả hai đã đi đến quyết định ly hôn, tuy vậy cuộc ly hôn ấy cũng ồn ào và thị phi không kém, đặc biệt là vấn đề tranh chấp quyền nuôi con.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân - Ảnh 3
Nhật Kim Anh vừa làm tốt công việc kinh doanh, vừa chăm chỉ hoạt động nghệ thuật.

Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh không chỉ tập trung vào hoạt động nghệ thuật mà còn dành thời gian cho việc kinh doanh. Được biết, nữ chính Tiếng Sét Trong Mưa hiện là bà chủ của 2 công ty mỹ phẩm và rất phát triển. Vừa qua, nữ diễn viên còn được giới thiệu là nhà tài trợ vàng cho một cuộc thi Hoa hậu đình đám.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân - Ảnh 4
Mặc dù lịch trình công việc dày đặc nhưng Nhật Kim Anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh về Cần Thơ thăm con, để con không cảm thấy bị thiếu thốn tình thương.

Nhật Kim Anh là một trong những cái tên quen mặt với khán giả truyền hình, từ con đường ca hát cho đến diễn viên. Thành công trong nghiệp nghệ thuật, song nữ diễn viên lại lận đận trong chuyện tình yêu.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh tuyên bố tự dựa vào bản thân - Ảnh 5
 Nhật Kim Anh là một trong những nữ đại gia giàu có bậc nhất showbiz.
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