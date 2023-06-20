HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò

Sao Việt 20/06/2023 11:52

Cư dân mạng liên tục trầm trồ trước sự 'chơi lớn' của nữ ca sĩ Bùi Lan Hương.

Những năm gần đây, cái tên Bùi Lan Hương như đem lại một làn gió mới cho âm nhạc Việt. Cô sở hữu chất giọng nội lực đầy ma mị. Không chỉ được đánh giá cao về kỹ thuật hát, Bùi Lan Hương còn được khen ngợi về khả năng sáng tác. Nữ ca sĩ là chủ nhân của những bản hit như Ngày chưa giông bão, Mê muội, Mặt trăng...  

Mới đây, ca sĩ Bùi Lan Hương đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đây cũng là động thái chính thức công khai chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cùng vị đạo diễn nổi tiếng.

HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 1
Dòng trạng thái mới của Bùi Lan Hương gây chú ý vì sự có mặt của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Cô viết: "Nắng vàng, biển xanh và anh. Xin trân trọng giới thiệu cụ Rùa (cách gọi thân mật của Bùi Lan Hương với bạn trai - PV) nhà Hương. Nay cho cụ ra biển sau 3 năm nuôi nhốt".

HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 2
Đạo diễn Huy Tuấn để lại bình luận trêu đùa nữ ca sĩ 'Có hack không thế?'.
HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 3
Dân tình thể hiện sự bất ngờ, hết lời cảm thán trước độ 'chơi lớn' của Bùi Lan Hương.

Ngay khi vừa chia sẻ chuyện hẹn hò, cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè trong giới showbiz như nhạc sĩ Huy Tuấn, diễn viên Tiến Luật, MC Đức Bảo... Bên cạnh đó, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ về chuyện hẹn hò của cặp đôi này.

HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 4
Hình ảnh thân mật giữa Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ tiên phong theo đuổi dòng nhạc dream pop kén người nghe tại thị trường Việt Nam. Cô có sức "thôi miên" người nghe với giọng hát lúc lãng đãng phiêu bồng, ma mị, dìu dặt cuốn hút bất cứ ai cùng chìm vào thứ giai điệu riêng biệt. Các bài hát của Lan Hương đều cho thấy được mỹ cảm âm nhạc thượng thừa của cô qua sự chau chuốt tỉ mỉ, lời ca chứa đựng nhiều hình ảnh sâu sắc.

HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 5
Dù theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, nhưng bằng tài năng của mình, nữ ca sĩ gặt hái được nhiều thành công lớn.

Sở hữu chất giọng hay cùng tài năng sáng tác, Bùi Lan Hương từng nhận được giải thưởng Cống hiến ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" năm 2019.

Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, được biết tới là một trong những đạo diễn - nhà sản xuất phim xuất sắc và nổi tiếng. Những tác phẩm điện ảnh gây dấu ấn lớn trong lòng khán giả của đạo diễn này có thể kể tới như Mỹ nhân kế, Những nụ hôn rực rỡ, Nụ hôn thần chết, Em là bà nội của anh...

HOT: Ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ đăng ảnh tình tứ bên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh 6
Khán giả Việt không còn xa lạ gì với đạo diễn đình đám Nguyễn Quang Dũng.

Nguyễn Quang Dũng hay còn được gọi vui với cái tên "Dũng khùng" là một đạo diễn phim ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Với tư duy nghệ thuật sáng tạo, thông minh Nguyễn Quang Dũng được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao. Các tác phẩm phim ảnh của Nguyễn Quang Dũng đều thành công truyền tải được thông điệp ý nghĩa và mang lại doanh thu khủng. Khán giả ưu ái đặt cho anh cái tên 'Đạo diễn trăm tỷ'.

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