Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử

Sao Việt 19/06/2023 14:48

Hình ảnh mới nhất của Lương Thế Thành cùng con trai đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh của Lương Thế Thành và quý tử. Trong ảnh, cả 2 "trụ cột" gia đình cùng lên đồ cực bảnh bao khiến khán giả phải xuýt xoa không ngớt. Đáng chú ý, dù là nam diễn viên nổi tiếng điển trai và tài năng của Vbiz, song anh chàng vẫn bị nhóc tì nhà mình chiếm spotlight vì thần thái đỉnh cùng ngoại hình đúng chuẩn "soái ca nhí". Nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ nên càng ngày, bé Bảo Bảo càng gây sốt.

Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử - Ảnh 1
Thúy Diễm bất ngờ đăng tải loạt ảnh của Lương Thế Thành và quý tử
Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử - Ảnh 2
Hai bố con mặc vest trông 'siêu bảnh' 

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành hết lời khen ngợi cho hình ảnh điển trai của nhóc tì nhà Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Có thể thấy, cứ theo đà này, chắc chắn trong tương lai không xa, cậu bé sẽ sớm trở thành một hot boy có lượng fans hùng hậu hơn cả bố mẹ mình.

Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử - Ảnh 3
Cư dân mạng không ngớt lời khen nhan sắc cậu con trai của hai vợ chồng Thúy Diễm 

Được biết, sau thời gian đóng chung nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa... Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi đón quý tử đầu lòng là bé Bảo Bảo vào năm 2018. Dù là soái ca màn ảnh, Lương Thế Thành vẫn tình nguyện ở nhà giữ con cho vợ đi đóng phim xa. Ngược lại, Thúy Diễm luôn dành cho chồng sự yêu thương, trân trọng và hết lời ca ngợi trên mặt báo mỗi khi nhắc đến anh.

Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử - Ảnh 4
Đã kết hôn được nhiều năm nhưng cả hai vẫn giữ được tình cảm mặn nồng 
Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử - Ảnh 5
Tổ ấm hạnh phúc của Lương Thế Thành và Thúy Diễm 

Thời gian qua, dù dính phải những tin đồn không hay nhưng sau đó, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã dần lên tiếng đính chính và làm rõ mọi chuyện. Hiện tại, cặp đôi vẫn luôn nuôi dưỡng ngọn lửa hôn nhân khiến nhiều người phải ghen tị không ngớt. 

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