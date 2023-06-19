Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử

Hình ảnh mới nhất của Lương Thế Thành cùng con trai đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
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Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh của Lương Thế Thành và quý tử. Trong ảnh, cả 2 "trụ cột" gia đình cùng lên đồ cực bảnh bao khiến khán giả phải xuýt xoa không ngớt. Đáng chú ý, dù là nam diễn viên nổi tiếng điển trai và tài năng của Vbiz, song anh chàng vẫn bị nhóc tì nhà mình chiếm spotlight vì thần thái đỉnh cùng ngoại hình đúng chuẩn "soái ca nhí". Nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ nên càng ngày, bé Bảo Bảo càng gây sốt.
Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành hết lời khen ngợi cho hình ảnh điển trai của nhóc tì nhà Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Có thể thấy, cứ theo đà này, chắc chắn trong tương lai không xa, cậu bé sẽ sớm trở thành một hot boy có lượng fans hùng hậu hơn cả bố mẹ mình.
Được biết, sau thời gian đóng chung nhiều bộ phim như Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng chín, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa... Thúy Diễm và Lương Thế Thành chính thức kết hôn vào năm 2016. Cặp đôi đón quý tử đầu lòng là bé Bảo Bảo vào năm 2018. Dù là soái ca màn ảnh, Lương Thế Thành vẫn tình nguyện ở nhà giữ con cho vợ đi đóng phim xa. Ngược lại, Thúy Diễm luôn dành cho chồng sự yêu thương, trân trọng và hết lời ca ngợi trên mặt báo mỗi khi nhắc đến anh.
Thời gian qua, dù dính phải những tin đồn không hay nhưng sau đó, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã dần lên tiếng đính chính và làm rõ mọi chuyện. Hiện tại, cặp đôi vẫn luôn nuôi dưỡng ngọn lửa hôn nhân khiến nhiều người phải ghen tị không ngớt.