Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm đã bất ngờ đăng tải loạt ảnh của Lương Thế Thành và quý tử. Trong ảnh, cả 2 "trụ cột" gia đình cùng lên đồ cực bảnh bao khiến khán giả phải xuýt xoa không ngớt. Đáng chú ý, dù là nam diễn viên nổi tiếng điển trai và tài năng của Vbiz, song anh chàng vẫn bị nhóc tì nhà mình chiếm spotlight vì thần thái đỉnh cùng ngoại hình đúng chuẩn "soái ca nhí". Nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ bố mẹ nên càng ngày, bé Bảo Bảo càng gây sốt.

Thúy Diễm bất ngờ đăng tải loạt ảnh của Lương Thế Thành và quý tử

Hai bố con mặc vest trông 'siêu bảnh'

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng dành hết lời khen ngợi cho hình ảnh điển trai của nhóc tì nhà Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Có thể thấy, cứ theo đà này, chắc chắn trong tương lai không xa, cậu bé sẽ sớm trở thành một hot boy có lượng fans hùng hậu hơn cả bố mẹ mình.