Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'?

Sao Việt 15/04/2023 17:21

Từng tự ti về vết rạn trên bụng, Thúy Diễm bất ngờ 'úp mở' kế hoạch sinh con thứ 2 trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thuý Diễm đã 'úp mở' về kế hoạch muốn sinh thêm con. Cô chia sẻ: 'Một con dáng còn ngon, hai con không biết sao nha. Ông chồng tôi nói vậy đó' . Câu nói đầy ẩn ý trên của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý từ khán giả. 

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'? - Ảnh 1
Thuý Diễm đã "úp mở" về kế hoạch muốn sinh thêm con - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, mọi người đều rất ủng hộ cô đón thêm thành viên mới. Một số khán giả đã viết những bình luận 'có cánh' như: 'Gái một con trông mòn con mắt nha hai con thì khỏi chê luôn nha Diễm ơi', 'Hai con cũng vẫn đẹp nha hai em', 'Thì đẹp hơn bây giờ nữa chị ơi'...

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'? - Ảnh 2
Khán giả đều rất ủng hộ Thúy Diễm đón thêm thành viên mới - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã cùng nhau kỉ niệm 7 năm ngày cưới. Nam diễn viên dành những lời ngọt ngào cho vợ và không ngần ngại đề cập tới việc muốn có thêm con. Anh chia sẻ: 'Chúc mừng 7 năm cưới nhau của vợ chồng mình,dù gì cũng đã theo anh tới tận 7 năm rồi, anh khôn dám xin em gì nữa hết ngại lắm. Anh chỉ xin một điều nhỏ nhoi này nữa thôi, cho anh xin thêm một đứa con nữa nha, đứa nữa thôi cho Bảo Bảo có em chơi chung đỡ buồn đó mà. Anh sẽ nguyện làm con sen cho mấy mẹ con em tới cuối đời luôn'.

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'? - Ảnh 3
Gia đình 3 người của Thúy Diễm - Lương Thế Thành - Ảnh: Internet

Năm 2018, Thúy Diễm đã hạ sinh con trai đầu lòng với Lương Thế Thành. Cho đến nay vợ chồng nữ diễn viên vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Ít đây không lâu, Thuý Diễm đã tự tin diện bikini hai mảnh để lộ vết rạn trên bụng. Thuý Diễm từng tâm sự với người hâm mộ: 'Anh Thành thì khoái sinh thêm, nhưng ảnh cũng rất tôn trọng quyết định của Diễm'.

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'? - Ảnh 4
Trước đó Thúy Diễm từng không ngần ngại chia sẻ hình ảnh rạn bụng sau sinh và nhận được sự đồng cảm từ khán giả - Ảnh: Internet

Lương Thế Thành và Thúy Diễm được biết đến là cặp đôi 'Tiên Đồng Ngọc Nữ' trong làng VBiz. Sau ba năm hẹn hò, cặp đôi làm đám cưới vào tháng 04/2016. Cả hai đều là diễn viên nổi tiếng, được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình.

Diễn viên Thúy Diễm tiếp tục có động thái 'lạ' ngầm thông báo 'tin vui'? - Ảnh 5
Lương Thế Thành và Thúy Diễm được biết đến là cặp đôi 'Tiên Đồng Ngọc Nữ' - Ảnh: FBNV
Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia".

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