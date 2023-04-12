Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian

Hậu trường 12/04/2023 11:57

Sau 7 năm kết hôn, đôi uyên ương thăng hạng đủ đường từ sự nghiệp, kinh tế đến gia đình. Trong đó, nữ diễn viên Thúy Diễm được khen ngày càng nhuận sắc ở tuổi U40.

Là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt, Lương Thế Thành - Thúy Diễm được không chỉ được khán giả ngưỡng mộ bởi tài năng mà còn về tình cảm vợ chồng luôn ngọt ngào như lúc mới yêu. Kết hôn vào năm 2016, bộ đôi Lương Thế Thành - Thúy Diễm được đông đảo dư luận quan tâm.

 

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 1
Bộ đôi Lương Thế Thành - Thúy Diễm được đông đảo dư luận quan tâm - Ảnh: FBNV

Mới đây nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành Thuý Diễm không ngần ngại chia sẻ những lời ngọt ngào tới "nửa kia". Màn thể hiện tình cảm của cả hai diễn viên đã khiến nhiều khán giả vô cùng ghen tỵ.

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 2
Mới đây nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành Thuý Diễm không ngần ngại chia sẻ những lời ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm đã đăng tải những khung hình ngọt ngào của vợ chồng mình để kỷ niệm cột mốc 7 năm ngày cưới. Trong khung ảnh, nữ diễn viên và chồng đều diện trang phục cưới, tình tứ bên cạnh nhau. Bà mẹ 1 con còn hài hước cho biết ông xã thường "dụ" mình sinh con lần thứ 2. Tuy nhiên, cô lầy lội cho biết bản thân vẫn đang suy nghĩ vì chưa hài lòng thái độ của chồng. 

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 3
Trong khung ảnh, nữ diễn viên và chồng đều diện trang phục cưới, tình tứ bên cạnh nhau - Ảnh: FBNV

Để chuẩn bị cho bộ ảnh cưới kỷ niệm, Thúy Diễm đã thử nhiều mẫu váy. Cách đây không lâu, cô cũng đăng tải khoảnh khắc thử đồ cưới. Tại đây, cô diện mẫu váy bồng bềnh khoe vai trần gợi cảm.

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 4
Ở tuổi U40, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn xinh đẹp, nuột nà - Ảnh minh họa: FBNV

Ở tuổi U40, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn xinh đẹp, nuột nà khi thả dáng trong thiết kế cưới ôm sát. Bên dưới bài đăng, Lương Thế Thành phải vội "nhận vợ", đánh dấu chủ quyền. 

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 5
Lương Thế Thành cho biết anh rất muốn có thêm con với Thuý Diễm - Ảnh: FBNV

Lương Thế Thành cũng cho biết anh rất muốn có thêm con với Thuý Diễm: "Chúc mừng 7 năm cưới nhau của vợ chồng mình,dù gì cũng đã theo anh tới tận 7 năm rồi, anh khôn dám xin em gì nữa hết ngại lắm. Anh chỉ xin một điều nhỏ nhoi này nữa thôi, cho anh xin thêm một đứa con nữa nha, đứa nữa thôi cho Bảo Bảo có em chơi chung đỡ buồn đó mà. Anh sẽ nguyện làm con sen cho mấy mẹ con em tới cuối đời luôn".

Bé Bảo Bảo sinh ngày 27/6/2018 là "trái ngọt" đầu tiên của đôi vợ chồng. Đến hiện tại, quý tử đầu lòng của nữ diễn viên đã 5 tuổi. Là con trai đầu, cậu bé có cuộc sống sung túc khi được ba mẹ cưng chiều hết mực

Bà xã Lương Thế Thành được khen hết lời khi diện váy cưới ở tuổi U40: Nhan sắc đánh bại cả thời gian - Ảnh 6
Sự có mặt của Bảo Bảo khiến tổ ấm của Lương Thế Thành thêm hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Từ khi chào đời, cậu bé đã có khuôn mặt giống hệt bố, đặc biệt là đôi môi. Sự có mặt của Bảo Bảo khiến tổ ấm của Lương Thế Thành thêm hạnh phúc. Thúy Diễm luôn cảm thấy bình yên khi nhìn chồng chơi với con. Vì vậy, cô muốn đẻ thêm em bé để nhà cửa đông vui.

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia".

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