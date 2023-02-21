"Bịt khẩu trang, đeo mắt kính đi làm tóc. Anh tài xế dịu dàng quan tâm sau khi xe chạy: 'Em đi cafe hay đi đâu làm gì thế?' (hơi hoảng nên im lặng cho thấy ngầu)... 10 phút sau ngọt ngào hơn: 'Em ăn sáng chưa?' (sao căng quá mấy chị em ơi, muốn xuống xe).

Mới đây, Thúy Diễm chia sẻ chuyện kể về trải nghiệm của cô khi đi grap taxi thu hút được sự chú ý. Theo đó, nữ diễn viên cho biết tài xế taxi có những câu nói được cho là quá dịu dàng, ngọt ngào như: “Em đi cà phê hay đi đâu làm gì thế”, “Em ăn sáng chưa”… khiến bà xã Lương Thế Thành hơi sợ.

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết của cô nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Tuy nhiên, phần lớn bình luận lại bênh vực cho anh tài xế, bởi cho rằng những câu nói như trong chia sẻ của Thúy Diễm chỉ là những câu hỏi xã giao thông thường, chưa có gì quá mức dẫn đến “sợ”. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang làm “quá” mọi việc, thực chất không có gì to tát.

Đường đến nơi còn hơi xa mà sao hơi ghê, bỗng nhiên sợ cái giọng người lạ hoắc mà ngọt ngọt dịu dàng ngang vậy", bài viết của Thúy Diễm.

“Hỏi tí cũng bị nói, không hỏi cũng bị nói”

“Người ta xã giao thôi chị ơi”

“Chỉ là chào hỏi thân thiện bình thường, chưa có gì đi quá giới hạn, không nên ‘dán nhãn’ cho bác tài như vậy”

“Kiểu ở quê mới lên thành phố nên có chút lo sợ ấy mà sợ lắm à nha sợ quá đi”…

Bình luận của cư dân mạng phía dưới bài viết của Thúy Diễm. Ảnh: Chụp màn hình

Thúy Diễm là nữ diễn viên truyền hình quen thuộc trên màn ảnh nhỏ được khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp khả năng diễn xuất tốt. Tên tuổi của cô gắn liền với vài bộ phim đình đám như Gia đình là số một, Mùa hè yêu em, Vợ chồng thằng đậu,Tình kỹ nữ, Rau muống tháng 9… Ngoài sự nghiệp phim ảnh thành công, Thúy Diễm còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng nam diễn viên Lương Thế Thành.

Năm 2018, cặp đôi đón cậu con trai Bảo Bảo ra đời. Kể từ khi kết hôn đến nay, Thúy Diễm và Lương Thế Thành luôn là cặp vợ chồng được nhiều khán giả yêu mến bởi lối sống không scandal và thường xuyên bày tỏ tình cảm ngọt ngào cho đối phương. Sao nữ Gia đình là số một cũng được ông xã cưng chiều và thường xuyên dành toàn thời gian đi du lịch cùng cô.

Trong đám cưới của Thúy Diễm và Lương Thế Thành vào năm 2016, tính riêng những chiếc váy được may cầu kỳ của vợ Lương Thế Thành đã gần 700 triệu đồng. Sau khi về chung một nhà, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều vẫn chăm chỉ đóng phim, quay quảng cáo, sự kiện... để gia tăng thu nhập và tích cóp tài sản sau hôn nhân.

Bên cạnh sở hữu xế hộp BMW trị giá 3 tỷ đồng, vào năm 2017, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm từng hé lộ việc mua một căn hộ cao cấp tại một khu chung cư sang chảnh thuộc quận 7 (TP.HCM). Được biết, số tiền của căn hộ ở đây rơi vào khoảng vài tỷ đồng.

Không chỉ sắm sửa bất động sản, xế xịn để phục vụ công việc và đời sống, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm cũng rất biết hưởng thụ. Cặp đôi thường xuyên tận hưởng những chuyến đi du lịch trong và ngoài nước xa xỉ, mua sắm những món đồ hiệu đắt đỏ.