Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ

Hậu trường 20/02/2023 16:15

Từ khi công khai mối quan hệ mới, Chí Trung nhiều lần phải nhận những bình luận kém duyên trên mạng xã hội.

Chia tay vợ là NSƯT Ngọc Huyền sau 32 năm gắn bó vào cuối năm 2018, đến cuối năm 2019, NSƯT Chí Trung công khai mối quan hệ với nữ doanh nhân kém 18 tuổi Ý Lan, tên thật là Trần Ngọc Lan. Trước đó, Ý Lan cũng từng có 1 đời chồng và đã chia tay 3 năm trước khi bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng. Từ khi công khai mối quan hệ mới, Chí Trung nhiều lần phải nhận những bình luận khiếm nhã trên mạng xã hội khi bị so sánh với bạn gái về tuổi tác, ngoại hình… 

Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Chí Trung và bạn gái kém 18 tuổi. Ảnh: FBNV

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đăng ảnh bạn gái và mượn lời sưu tầm để viết: "Lòng tự nhủ lòng. Nếu anh đã chọn yêu một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ… Hãy kiên trì cho cô ấy thấy anh đủ chân thành, đủ kiên định và tin tưởng. Rồi cô ấy sẽ cho anh thấy bản ngã yếu mềm nhất của mình.

Hãy thương cô ấy, vì đã phải đi qua quá khứ đau thương để trở nên kiên cường mạnh mẽ như hôm nay. Hãy thương cô ấy, bởi những năm tháng đơn độc một mình chống chọi với tất thảy những hỉ nộ, ái ố ở cuộc đời này đã khiến cô ấy trở nên chai sạn như thế.

Hãy thương cô ấy, bởi thật ra cô ấy cũng rất cô đơn, rất kiệt quệ. Mạnh mẽ như vậy rất mệt, can trường như vậy rất mệt, kiên cường mãi như vậy cô ấy cũng vất vả lắm. Hướng dương luôn hướng về phía mặt trời".

Phía dưới bài viết, có người cho rằng nghệ sĩ Chí Trung ở bên vợ cũ thấy đẳng cấp hơn, nam nghệ sĩ đáp trả: "Đấy là việc của cháu! Các cụ có câu: Lời nói không mất tiền mua… Cháu nên xử sự sao cho là người có ăn học, nói năng hay làm gì cũng cần đúng chỗ!".

Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ - Ảnh 2
Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ - Ảnh 3
Nghệ sĩ Chí Trung đáp trả khi có người bình luận: "Ở bên cô Ngọc Huyền, cháu thấy chú Trung đẳng cấp hơn".

 

Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ - Ảnh 4
NSƯT Chí Trung và vợ cũ - NSƯT Ngọc Huyền. Ảnh: Internet

Ly hôn Ngọc Huyền và công khai chuyện tình với Ý Lan, nam danh hài thường xuyên đăng tải những hình ảnh vui vẻ, tình cảm bên bạn gái. 

Đang nói lời cực tình gửi đến bạn gái Á hậu, NSƯT Chí Trung 'nổi đóa' khi có người nhắc đến vợ cũ - Ảnh 5

Doanh nhân Ý Lan là  Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2017. Ở tuổi 45, chị vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, thân hình thon gọn, gương mặt luôn rạng rỡ vui tươi. Dường như vì "lây" nguồn năng lượng này mà Chí Trung cũng càng trẻ. 

Kể từ ngày không còn làm việc hành chính, nghệ sỹ Chí Trung có nhiều thời gian dành cho bạn gái hơn. Chuyện tình của họ nở muộn nhưng không vì thế mà kém say đắm, ngọt ngào. Chí Trung và bạn gái thường xuyên đi du lịch, khám phá những miền đất mới cùng nhau. Tại mỗi điểm đến, họ luôn ghi lại những khoảnh khắc tình cảm để chia sẻ, lan tỏa tình yêu tới những người xung quanh.

NSƯT Chí Trung từng chia sẻ, dù rất hợp nhau về tính cách nhưng anh và bạn gái chỉ yêu nhau chứ không có ý định kết hôn. Anh nói muốn sống ở viện dưỡng lão khi về già vì không muốn làm phiền người khác. 

 

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Từ khóa:   NSƯT Chí Trung Chí Trung và Ý Lan NSƯT Ngọc Huyền

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