Hồng Đăng tiết lộ góc khuất hôn nhân sau ồn ào tại Tây Ban Nha

Nam diễn viên "Thương ngày nắng về" tiết lộ cuộc sống hôn nhân thú vị với bà xã Anh Đào sau ồn ào đã qua.

Nửa cuối năm 2022, Hồng Đăng là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau khi anh bị nghi vấn vướng vào ồn ào ở Tây Ban Nha. Trước đó khi vướng vào nghi vấn ồn ào ở trời Tây, Hồng Đăng đã bị "gạch tên" khỏi một loạt chương trình. Sau khi từ châu Âu trở về, nam diễn viên cho biết vì gặp sự cố bất khả kháng nên anh không thể bay về Việt Nam như dự kiến. Hồng Đăng nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. Thời gian qua, Hồng Đăng đóng băng sự nghiệp cũng như mọi hoạt động nghệ thuật. Mặc dù không tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng nam diễn viên Hướng dương ngược nắng vẫn thường xuyên xuất hiện. Thời gian này, Hồng Đăng dành cho gia đình và cho việc đi du lịch, nghỉ dưỡng.

Mới đây, Hồng Đăng khoe ảnh rạng rỡ ở sân tập trên trang cá nhân. Nam diễn viên "Thương ngày nắng về" có phần tăng cân sau ồn ào. Bên dưới bình luận, một người bạn đã "tag" tên của vợ Hồng Đăng và cho rằng nam diễn viên có phần hơi tròn vì tăng cân. Đáp lại thắc mắc của người bạn, Hồng Đăng dí dỏm tiết lộ mặt mình tròn lên là do ăn tát nhiều. Hồng Đăng dí dỏm cho biết mặt tròn là vì bị ăn tát nhiều. Ảnh: Chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó, trong một bài đăng khác khi Hồng Đăng than thở "ngứa chân" vì lâu không được đi chơi. Ngay lập tức Anh Đào để lại bình luận: "Đưa chân đây, gãi cho nào".

Vợ Hồng Đăng tương tác tình cảm dưới bài đăng của chồng. Ảnh: Chụp màn hình Qua đây có thể thấy hôn nhân đầy thú vị của Hồng Đăng và bà xã Anh Đào. Mặc những ồn ào bủa vây, Anh Đào vẫn yêu chồng và vị tha. Ngay sau khi nam diễn viên Thương ngày nắng về trở về Việt Nam sau thị phi tại Tây Ban Nha, Anh Đào đã xuất hiện đồng hành cùng chồng. Cách ứng xử với ồn ào của chồng từ phía vợ Hồng Đăng nhận được nhiều lời khen. Về phía bà xã Hồng Đăng, cô vẫn thường xuyên có cập nhật trên mạng xã hội từ thời điểm Hồng Đăng vướng ồn ào. Cô từng chia sẻ: "Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên" hay "Cố gắng không ngừng nghỉ vì tương lai phía trước nha mẹ Nhím yêu". Cô cũng từng đăng ảnh chỉ còn 44 kg và thừa nhận gương mặt hốc hác. Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008 sau 8 năm hẹn hò. Trải qua 15 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con gái. Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh, cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Không chỉ chăm sóc, lo lắng cho vợ con, nam diễn viên cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, đáp trả mỗi khi bà xã bị nhận xét tiêu cực ngoại hình. Về phía Anh Đào, cô bỏ ngoài tai lời chê bai, tập trung lo tổ ấm và và làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ngay cả khi chồng cô, diễn viên Hồng Đăng, vướng phải những ồn ào đình đám ở Tây Ban Nha, cô cũng không lên tiếng trách oán.

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