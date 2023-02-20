Thời gian gần đây, mẹ của Thùy Tiên thường xuyên đăng các video trên TikTok với hình ảnh vui vẻ, nhí nhảnh. Nhiều người cho rằng việc nhảy múa trên TikTok không phù hợp với tuổi của mẹ Thùy Tiên . Thậm chí, có người còn so sánh mẹ nàng hậu với mẹ của Quang Linh Vlog .

Sau khi Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, mọi động thái của người đẹp đều năm trong sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Điều đáng nói là không chỉ có Thùy Tiên mà gia đình của người đẹp cũng được quan tâm trong đó có mẹ của nàng hậu.

"Nói các bạn nghe, tôi sống là sống cho tôi. Tôi cảm thấy vui cảm thấy hạnh phúc là ok. Còn các bạn thích thì thích tôi xin cảm ơn. Các bạn không thích thì cứ lướt qua như một cơn gió. Chứ đừng lướt qua như một cơn giông tố, mang người ta đi bêu rếu khắp nơi. Nghiệp tụ vành môi đấy các bạn ạ. Tôi không chịu thương chịu khó như mẹ Quang Linh.

Nhưng tôi cũng lao động bằng tay chân sức khỏe của tôi để kiếm sống chứ tôi không xin các bạn, không lừa gạt ai, cũng không giết người cướp của, và cũng không cờ bạc, gái gú. Còn các bạn bảo tôi nhí nha nhí nhảnh, đổng đà đổng đảnh sống ảo không giống ai. Trên thế giới này có 8 tỷ người, chẳng ai giống ai cả các bạn ạ. Mỗi người có tính cách và lối sống khác nhau, và ai dùng mạng xã hội thì cũng thích sống ảo một chút. Kể cả các bạn đôi khi vẫn thích sống ảo đó thôi.

Mẹ Quang Linh chị ấy là người hướng nội, còn tôi là người thích nhí nha nhí nhảnh, đổng đà đổng đảnh, như con cá cảnh vậy đấy. Chắc gì các bạn đã sống và làm được giống như tôi.

Tôi trả lời bình luận cho các bạn, là vì tôi tôn trọng các bạn, chứ không phải tôi đôi co với các bạn. Và những bình luận đó cũng có thể là tôi trả lời cho bạn bè tôi, nên hiểu như vậy. Nếu có gì không vừa lòng cứ ib tôi xin tiếp thu. Chứ đừng mang tôi ra làm trò bàn tán của các bạn. Tôi chơi Facebook từ năm 2009, tới nay đã 15 năm rồi chứ không phải, Tiên đăng quang rồi tôi mới chơi Facebook.

Và trong 15 năm lang thang trên mạng xã hội, tôi chưa bao giờ đi comment nói xấu hay phê phán ai trên mạng. Là mẹ Hoa hậu, tôi cũng chỉ là một con người rất bình thường như bao người khác, cũng bằng da bằng thịt, cũng sống bằng hơi thở và cảm xúc như các bạn thôi. Chứ tôi chả phải là con người gì vĩ đại, cũng chả phải thánh thần thiên đụng gì. Tôi nói là để các bạn hiểu Đức Phật dạy những người nói xấu ta, những người không tốt với ta, họ đều là thầy của ta. Cảm ơn vì những lời chê bai của các bạn, tôi lấy đó làm bài học cho mình, để hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn. Xin cảm ơn", mẹ Hoa hậu Thùy Tiên nói.

Quang Linh Vlog và mẹ. Ảnh: FBNV

Vốn là không liên quan đến nhau nhưng chỉ vì Thùy Tiên được "đẩy thuyền" với Quang Linh mà mẹ Thùy Tiên cũng bị mang ra so sánh với mẹ Quang Linh. Điều này khiến chính chủ cũng phải lên tiếng đáp trả.