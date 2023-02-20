Bị nói ăn bám vợ, Tuấn Hưng đáp trả cực gắt khiến anti-fan nín bặt

Hậu trường 20/02/2023 15:48

Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng thể hiện sự bức xúc khi bị "cà khịa" hết thời ăn bám vợ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tuấn Hưng đăng ảnh đang làm vườn cùng dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm: "Tự trồng tự ăn cho nó đỡ hèn con người mày Hưng ạ. Không nghĩ cho bản thân thì rồi cũng không có mà ăn. Chân tay bẩn 1 tí, nhọc 1 tí nhưng nó là của mày."

Bị nói ăn bám vợ, Tuấn Hưng đáp trả cực gắt khiến anti-fan nín bặt - Ảnh 1
Tuấn Hưng đăng ảnh chăm chỉ làm vườn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, dưới bài viết của Tuấn Hưng có một tài khoản đã để lại bình luận kém duyên: "Ăn bám nhà vợ và nói đạo lý đang là trend". Ngay sau đó, nam ca sĩ liền đáp trả cực căng: "Có vợ mà bám là tốt phước. Đời cụ đời ông để lại đấy. Phải con vợ nó phá cho thì cái bàn thờ gia tiên ở nhà còn không có mà thờ đâu. Mấy thằng hay xỉa xói người khác bám vợ là mấy thằng không được vợ yêu chiều. Chứ vợ yêu vợ chiều thì đầu óc tỉnh táo sáng lắm và nghĩ chuyện tốt đẹp với đời mà thôi".

Bị nói ăn bám vợ, Tuấn Hưng đáp trả cực gắt khiến anti-fan nín bặt - Ảnh 2
Tuấn Hưng đáp trả khi bị nói "ăn bám vợ". Ảnh: Chụp màn hình

Từ khi kết hôn với Huyền Baby, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên bị anti fan cho rằng anh lệ thuộc nhà vợ, ăn bám vợ. Và từ đó, biệt danh "chạn vương" dành cho Tuấn Hưng đã ra đời. Từ khi kết hôn với Hương Baby năm 2014, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên bị anti-fan cho rằng anh lệ thuộc vào nhà vợ, thậm chí nam ca sĩ còn bị đặt biệt danh "chạn vương". Về vấn đề này, Tuấn Hưng đã không ít lần lên tiếng thể hiện sự bức xúc. 

Nam ca sĩ từng viết: "Có vài người viết bậy bạ, nói xấu tôi, bảo ‘hết thời rồi’ nên về đi làm với vợ. Tôi chặn hết rồi! Hết thời tùy theo quan điểm mỗi người yêu hay ghét giọng hát của tôi. Nhưng nếu đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, kể cả rửa bát thuê hay làm bốc vác tôi chẳng bao giờ ngại khó. Đàn ông cái gì cũng phải làm được!”.

Bị nói ăn bám vợ, Tuấn Hưng đáp trả cực gắt khiến anti-fan nín bặt - Ảnh 3

Tuấn Hưng và Hương Baby có 3 con chung là bé Su Hào, bé Son và một bé trai út Sâm. Tháng 10/2020, nam ca sĩ từng thông báo giải nghệ để tập trung chăm lo cho gia đình. Tuy phải chịu nhiều lời mỉa mai về việc ăn bám, dựa dẫm vợ nhưng hiện Tuấn Hưng vẫn hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình.

Giọng ca Nắm lấy tay anh dành "lời có cánh" cho bà xã: "Tất cả những gì tôi đang có đều bắt nguồn từ người phụ nữ này - Trần Thu Hương. Cuộc sống bình yên là điều mà trước khi ngủ hay buổi sáng thức dậy chúng tôi đều nói với nhau. Chỉ cần cố gắng nỗ lực cho một cuộc sống hạnh phúc. Thế là đủ. Hát hay không hát, bóng đá hay golf, cô ấy chỉ nói: 'Miễn sao bố cảm thấy thoải mái nhất'. Chính vì vậy làm cái gì tôi cũng nghĩ về cô ấy và để lấy tinh thần trong tình yêu, vượt lên chính mình”.

 

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Hương Baby Tuấn Hưng và Hương Baby

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