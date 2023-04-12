Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Hậu trường 12/04/2023 10:34

Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia".

Lương Thế Thành và Thuý Diễm là một trong những cặp vợ chồng được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. Dù trải qua nhiều năm hẹn hò và về chung một nhà, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu.

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé - Ảnh 1
Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, mới đây, nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia". Màn thể hiện tình cảm của cặp đôi lần nữa khiến khán giả vô cùng ghen tỵ.

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé - Ảnh 2
Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia" - Ảnh: Internet

Theo đó, Thuý Diễm cho biết: "12/4/2016 - 12/4/2023. Tròn 7 năm theo chồng bỏ cuộc chơi. Chẳng lời gì, lời mỗi thằng cu tí. Ngày ngày vẫn bị dụ ráng sanh cho anh thêm. Lương Thế Thành để coi thái độ, chứ khó ưa hơi nhiều à".

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé - Ảnh 3
Thúy Diễm gửi lời ngọt ngào đến ông xã nhân dịp kỉ niệm ngày cưới - Ảnh: Internet

Còn phần Lương Thế Thành, anh tha thiết bày tỏ mong muốn vợ sẽ sinh thêm em bé: "Chúc mừng 7 năm cưới nhau của vợ chồng mình, dù gì cũng đã theo anh tới tận 7 năm rồi, anh không dám xin em gì nữa hết ngại lắm.

Anh chỉ xin một điều nhỏ nhoi này nữa thôi, cho anh xin thêm một đứa con nữa nha, đứa nữa thôi cho Bảo Bảo có em chơi chung đỡ buồn đó mà. Anh sẽ nguyện làm con sen cho mấy mẹ con em tới cuối đời luôn".

Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé - Ảnh 4
Lương Thế Thành tha thiết mong vợ có thêm em bé thứ 2 - Ảnh: Internet

Trước lời ngọt ngào của cặp đôi, khán giả cũng gửi thêm lời chúc hạnh phúc đến gia đình và mong rằng điều mong muốn của Lương Thế Thành sẽ sớm trở thành hiện thực. 

Thúy Diễm - Lương Thế Thành: Hơn 6 năm xây dựng tổ ấm, sóng gió đều dừng sau cánh cửa

Thúy Diễm - Lương Thế Thành: Hơn 6 năm xây dựng tổ ấm, sóng gió đều dừng sau cánh cửa

Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất showbiz Việt, Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã có hơn 6 năm gắn bó bên nhau, cùng nắm tay vượt qua mọi khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Thế Thành - Thúy Diễm Lương Thế Thành thúy diễm

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'