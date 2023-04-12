Lương Thế Thành nhắn gửi ngọt ngào đến Thúy Diễm nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, mong mỏi vợ sớm có thêm em bé

Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia".

Lương Thế Thành và Thuý Diễm là một trong những cặp vợ chồng được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. Dù trải qua nhiều năm hẹn hò và về chung một nhà, cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình cảm vẫn mặn nồng như lúc mới yêu - Ảnh: Internet Đặc biệt, mới đây, nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia". Màn thể hiện tình cảm của cặp đôi lần nữa khiến khán giả vô cùng ghen tỵ.

Nhân dịp niệm 7 năm ngày cưới, vợ chồng Lương Thế Thành - Thuý Diễm cũng dành những lời ngọt ngào tới "nửa kia" - Ảnh: Internet Theo đó, Thuý Diễm cho biết: "12/4/2016 - 12/4/2023. Tròn 7 năm theo chồng bỏ cuộc chơi. Chẳng lời gì, lời mỗi thằng cu tí. Ngày ngày vẫn bị dụ ráng sanh cho anh thêm. Lương Thế Thành để coi thái độ, chứ khó ưa hơi nhiều à". Thúy Diễm gửi lời ngọt ngào đến ông xã nhân dịp kỉ niệm ngày cưới - Ảnh: Internet Còn phần Lương Thế Thành, anh tha thiết bày tỏ mong muốn vợ sẽ sinh thêm em bé: "Chúc mừng 7 năm cưới nhau của vợ chồng mình, dù gì cũng đã theo anh tới tận 7 năm rồi, anh không dám xin em gì nữa hết ngại lắm.

Anh chỉ xin một điều nhỏ nhoi này nữa thôi, cho anh xin thêm một đứa con nữa nha, đứa nữa thôi cho Bảo Bảo có em chơi chung đỡ buồn đó mà. Anh sẽ nguyện làm con sen cho mấy mẹ con em tới cuối đời luôn". Lương Thế Thành tha thiết mong vợ có thêm em bé thứ 2 - Ảnh: Internet Trước lời ngọt ngào của cặp đôi, khán giả cũng gửi thêm lời chúc hạnh phúc đến gia đình và mong rằng điều mong muốn của Lương Thế Thành sẽ sớm trở thành hiện thực.

Thúy Diễm - Lương Thế Thành: Hơn 6 năm xây dựng tổ ấm, sóng gió đều dừng sau cánh cửa Là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất showbiz Việt, Thúy Diễm - Lương Thế Thành đã có hơn 6 năm gắn bó bên nhau, cùng nắm tay vượt qua mọi khó khăn.

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