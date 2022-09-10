Loạt nhóc tỳ nhà sao Việt đón Trung thu: Gia đình Lương Thế Thành sum vầy, con gái Mai Phương vắng mẹ

Nhiều sao Việt hào hứng dành thời gian cùng các con đón Tết Trung thu, nhưng không phải gia đình nào cũng đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Trung Thu là dịp quan trọng mang ý nghĩa đoàn viên khi cả gia đình tụ họp, rước đèn bên mâm cỗ mừng đêm trăng tròn. Chính vì vậy, dù bận rộn với công việc riêng, các nghệ sĩ vẫn dành thời gian ở bên các con đón trăng rằm. Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bị từ sớm quần áo đỏ chụp ảnh Trung thu cho các con. (Ảnh: IG Henry- lisaleon) Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa các con đến trường trong sắc đỏ. Cặp sinh đôi Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà chào mừng ngày rộn ràng này bằng những bộ áo dài cách tân màu đỏ. Biểu cảm đáng yêu của hai thiên thần nhí làm người hâm mộ không thể ngừng cưng nựng.

Con gái Mai Phương vui Trung thu tại trường cùng cô bảo mẫu và các bạn. (Ảnh: FB Mi Chou) Con gái Mai Phương xinh xắn, dễ thương đón lễ Trung thu tại trường. Dù dịp trăng rằm vắng mẹ thế nhưng con gái Mai Phương cũng có những giây phút vui vẻ trong ngày lễ Trung thu tại trường đang theo học cùng cô bảo mẫu thân thiết. Nhóc tỳ nở nụ cười tươi rói với diện mạo xinh xắn, được cô bảo mẫu chăm sóc tận tình cho diện váy lấp lánh càng tăng thêm độ điệu đà của bé.

Con gái Mai Phương cười rạng rỡ đón Trung thu. (Ảnh: FB Mi Chou) Lương Thế Thành cùng bà xã dắt con trai tung tăng xuống phố. (Ảnh: FB Lương Thế Thành) Vợ chồng nhà Thúy Diễm – Lương Thế Thành cùng con trai xuống phố tung tăng và hòa vào không khí chung với nhiều em bé khác dịp Trung thu. Riêng gia đình ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, anh cùng con trai tự tay làm bánh Trung thu. Nam ca sĩ không thể che giấu cảm xúc hạnh phúc khi nhìn thấy con trai khéo léo và chăm chỉ, anh viết: "Chiếc bánh Trung thu đầu đời made by Johnny Quốc Minh đây cô chú ơi". Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tự taylàm bánh Trung thu cùng con trai. (Ảnh: FB Gia đình Ưng Hoàng Phúc Kim Cương) Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ hình ảnh hai con gái chơi lễ cùng bà ngoại. (Ảnh: FB Lê Dương Bảo Lâm) Trương Quỳnh Anh khoe thành quả sau mấy tiếng ngồi vẽ dịp Trung thu. (Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh) Trương Quỳnh Anh tâm huyết ngồi trang trí lồng đèn cho các con, cô khoe thành quả sau mấy tiếng ngồi vẽ lồng đèn cùng con trai. Nữ ca sĩ luôn dành thời gian để đồng hành và lớn lên cùng con như những người bạn, vì thế mà cô luôn được ngưỡng mộ bởi cách dạy con khôn khéo.

Con gái Mai Phương càng lớn càng xinh như bản sao của mẹ, diện đồ xúng xính nụ cười hồn nhiên đón lễ Trung thu Con gái cố diễn viên Mai Phương, cười hồn nhiên, rạng rỡ đón Trung thu khi vắng mẹ khiến nhiều người hâm mộ đã không kìm được giọt nước mắt thổn thức đầy xúc động.

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