Vắng mẹ, con gái Mai Phương học cách tự lập, khéo léo “hết phần thiên hạ” khi tự tay làm lồng đèn đón lễ Trung Thu

Mới đây, trên trang cá nhân cô bảo mẫu thường xuyên chăm sóc bé Lavie (con gái cố nghệ sĩ Mai Phương) đã cho đăng tải thành quả cô bé miệt mài làm thủ công trong một ngày học cùng cô giáo, cụ thể, cô bảo mẫu viết:

"Chiếc lồng đèn em bé tự làm ở buổi workshop hôm nay em bé đi chơi cùng cô giáo dạy đàn của mình, khéo tay nghiên hết về phần em".