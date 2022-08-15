Vắng mẹ, con gái Mai Phương học cách tự lập, khéo léo “hết phần thiên hạ” khi tự tay làm lồng đèn đón lễ Trung Thu

Bé Lavie - con gái của cố diễn viên Mai Phương luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và các nghệ sĩ trong giới showbiz Việt, bởi khi tuổi còn nhỏ nhưng bé đã trải qua nhiều biến cố lớn. Bẵng đi một thời gian, Lavie càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ, không chỉ vậy bé được mọi người nhận xét là hiểu chuyện và có tính tự giác cao.
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Mới đây, trên trang cá nhân cô bảo mẫu thường xuyên chăm sóc bé Lavie (con gái cố nghệ sĩ Mai Phương) đã cho đăng tải thành quả cô bé miệt mài làm thủ công trong một ngày học cùng cô giáo, cụ thể, cô bảo mẫu viết:
"Chiếc lồng đèn em bé tự làm ở buổi workshop hôm nay em bé đi chơi cùng cô giáo dạy đàn của mình, khéo tay nghiên hết về phần em".
Qua những hình ảnh bảo mẫu bé Lavie đăng tải có thể thấy được sự tự hào của cô bảo mẫu dành cho nhóc tỳ. Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng nhiều con gái Mai Phương đã nhận cơn mưa lời khen vì sống khá tự lập và chăm ngoan lễ phép.
Mặc dù chỉ mới 9 tuổi, bé Lavie được mọi người nhận xét là hiểu chuyện và trưởng thành hơn với những bạn đồng trang thành khác. Cô bé thường xuyên giúp các cô bão mẫu làm việc nhà, tự giác trong mọi sinh hoạt cá nhân không cần nhắc nhở.
Là con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương bé Lavie (tên thật Phùng Ngọc Thiên Như) nhận được sự quan tâm của truyền thông, công chúng. Ngày càng lớn cô bé được nhận xét là có nét đẹp giống mẹ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt to tròn trong sáng.