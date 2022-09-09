Con gái Mai Phương càng lớn càng xinh như bản sao của mẹ, diện đồ xúng xính nụ cười hồn nhiên đón lễ Trung thu

Theo đó, cô bảo mẫu của bé Lavie viết: “Sáng nay mình cũng cố gắng có mặt ở trường để chơi Trung thu với em. Em vui vẻ và lan tỏa thật nhiều năng lượng tích cực trong từng chiếc ảnh. Yêu em”. Lễ Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, không để Lavie một mình cô đơn nên cô bảo mẫu đã thu xếp hết công việc để bên nhóc tỳ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô bảo mẫu đã đăng tải khoảnh khắc con gái Mai Phương chơi trung thu tại ngôi trường quốc tế đang theo học.

Có thể nói, con gái Mai Phương đang là nhóc tỳ “hot” nhất nhì Vbiz hiện nay khi không chỉ sở hữu nhan sắc xinh xắn, đáng yêu mà còn cực kỳ tâm lý và hiểu chuyện. Không may mất mẹ từ sớm và không ở cùng bố nhưng dưới bàn tay chăm sóc tận tình của cô bảo mẫu mà Lavie được lớn lên trong điều kiện tốt nhất.

Cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái Lavie. (Ảnh: FB Cố nghệ sĩ Mai Phương)

Trước đó ít lâu, bé Lavie khiến khán giả trầm trồ vì tự tay làm lồng đèn đón lễ Trung thu. Được biết, trong một buổi workshop hướng dẫn cách làm lồng đèn với cô giáo dạy đàn nhân dịp Tết Trung thu đang gần kề. Qua bài viết trên trang cá nhân về chiếc lồng đèn do Lavie làm được cô bảo mẫu đăng tải sau buổi học, có thể thấy cô bé đã sớm bộc lộ được năng khiếu mỹ thuật của mình dù còn đang ở độ tuổi rất nhỏ.

Càng lớn con gái Mai Phương càng phổng phao, xinh đẹp bản sao của mẹ. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Lavie)

Con gái Mai Phương khéo léo tự tay làm ra chiếc lồng đèn trong một buổi workshop. (Ảnh: FB Bảo mẫu bé Laive)

Hiện tại, bé Lavie đã tròn 9 tuổi và ngày càng đáng yêu, xinh xắn nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ người mẹ quá cố. Dù phải trải qua những biến cố và sống xa ba mẹ từ nhỏ, thế nhưng Lavie vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và lạc quan, vui vẻ, yêu đời trước mọi tình huống. Nhiều khán giả hy vọng rằng với tính cách này, Lavie sẽ tiếp tục tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai