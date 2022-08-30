Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí

Con gái Mai Phương thể hiện năng khiếu nghệ thuật làm nhiều người nghĩ đến người mẹ đã qua đời. Hình ảnh mới nhất của cô bé khiến nhiều người không kìm được sự xúc động.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vào tháng 3/2020, người hâm mộ đã vô cùng xót thương và lo lắng cho cuộc sống của bé Lavie, con gái cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại bé Lavie được người thân thuê riêng bảo mẫu để chăm sóc cho nhóc tỳ. Hành trình khôn lớn của con gái Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cố diễn viên Mai Phương và con gái Lavie. (Ảnh: FC Mai Phương)

Mới đây nhất, cập nhật trên trang Facebook cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie (con gái Mai Phương) đã đăng tải khoảnh khắc ghi lại cảnh bé Lavie ca hát vô cùng vô tư hồn nhiên. Trong clip, khán giả có thể thấy cô bé tái hiện lại một ca khúc của Mỹ Tâm. Thời lượng bài hát khá dài con gái Mai Phương ra vô cùng thuộc lời, say sưa theo điệu nhạc. Nhiều khán giả nhận xét tuy còn nhỏ, thế nhưng con gái Mai Phương đã bộc lộ nhiều tài năng về nghệ thuật, tương lai có thể nối nghiệp mẹ.

Bé Lavie được nhận xét sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống bố mẹ. (Ảnh: FB Cao bảo mẫu bé Lavie) Có thể thấy, Lavie cũng rất có tài năng nghệ thuật. Được biết, ngoài ca hát, Lavie còn biết nhảy và đánh đàn. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Mai Phương cũng là một ca sĩ đồng thời Phùng Ngọc Huy cũng vậy có lẽ vì thế mà cô bé đã thừa hưởng năng khiếu từ bố và mẹ của mình. Vắng mẹ nhưng bé Lavie rất ngoan hiền, có tính tự lập, chăm chỉ và học giỏi.(Ảnh: FB bảo mẫu bé Lavie) Với sự yêu thương và đùm bọc của gia đình và bảo mẫu, bé Lavie ngày càng lớn càng "trổ mã" xinh đẹp, đặc biệt nụ cười và ánh mắt như bản sao của mẹ Mai Phương. Mới đây, cô bé cũng đã đón sinh nhật tròn 9 tuổi. Trên trang cá nhân, bảo mẫu cũng có nhiều nhắn nhủ đến nhóc tỳ. Sau Mai Phương, bảo mẫu được xem là người mẹ thứ 2, đồng hành cùng quá trình khôn lớn của Lavie.

Con gái Mai Phương gia nhập hội nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, mới 9 tuổi mà “trổ mã” cao gần bằng cô bảo mẫu Mới ngày nào con gái Mai Phương còn bé bỏng trên tay cô bảo mẫu, mà nay bước sang tuổi thứ 9 bé Lavie "trổ giò" cao lớn, nhiều lần còn "tăm tia" chiều cao với cô bảo mẫu làm khán giả thích thú.

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