Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí

Hậu trường 30/08/2022 14:36

Con gái Mai Phương thể hiện năng khiếu nghệ thuật làm nhiều người nghĩ đến người mẹ đã qua đời. Hình ảnh mới nhất của cô bé khiến nhiều người không kìm được sự xúc động.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vào tháng 3/2020, người hâm mộ đã vô cùng xót thương và lo lắng cho cuộc sống của bé Lavie, con gái cố nghệ sĩ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại bé Lavie được người thân thuê riêng bảo mẫu để chăm sóc cho nhóc tỳ. Hành trình khôn lớn của con gái Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí - Ảnh 1
Cố diễn viên Mai Phương và con gái Lavie. (Ảnh: FC Mai Phương)

Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí - Ảnh 2

Mới đây nhất, cập nhật trên trang Facebook cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie (con gái Mai Phương) đã đăng tải khoảnh khắc ghi lại cảnh bé Lavie ca hát vô cùng vô tư hồn nhiên. Trong clip, khán giả có thể thấy cô bé tái hiện lại một ca khúc của Mỹ Tâm.

Thời lượng bài hát khá dài con gái Mai Phương ra vô cùng thuộc lời, say sưa theo điệu nhạc. Nhiều khán giả nhận xét  tuy còn nhỏ, thế nhưng con gái Mai Phương đã bộc lộ nhiều tài năng về nghệ thuật, tương lai có thể nối nghiệp mẹ.

Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí - Ảnh 3
Bé Lavie được nhận xét sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật giống bố mẹ. (Ảnh: FB Cao bảo mẫu bé Lavie)

Có thể thấy, Lavie cũng rất có tài năng nghệ thuật. Được biết, ngoài ca hát, Lavie còn biết nhảy và đánh đàn. Lúc sinh thời, cố nghệ sĩ Mai Phương cũng là một ca sĩ đồng thời Phùng Ngọc Huy cũng vậy có lẽ vì thế mà cô bé đã thừa hưởng năng khiếu từ bố và mẹ của mình.

Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ, trổ tài hát hit Mỹ Tâm, tương lai trở thành ca sĩ nhí - Ảnh 4
Vắng mẹ nhưng bé Lavie rất ngoan hiền, có tính tự lập, chăm chỉ và học giỏi.(Ảnh: FB bảo mẫu bé Lavie)

Với sự yêu thương và đùm bọc của gia đình và bảo mẫu, bé Lavie ngày càng lớn càng "trổ mã" xinh đẹp, đặc biệt nụ cười và ánh mắt như bản sao của mẹ Mai Phương. Mới đây, cô bé cũng đã đón sinh nhật tròn 9 tuổi. Trên trang cá nhân, bảo mẫu cũng có nhiều nhắn nhủ đến nhóc tỳ. Sau Mai Phương, bảo mẫu được xem là người mẹ thứ 2, đồng hành cùng quá trình khôn lớn của Lavie.

Con gái Mai Phương gia nhập hội nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, mới 9 tuổi mà “trổ mã” cao gần bằng cô bảo mẫu

Con gái Mai Phương gia nhập hội nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, mới 9 tuổi mà “trổ mã” cao gần bằng cô bảo mẫu

Mới ngày nào con gái Mai Phương còn bé bỏng trên tay cô bảo mẫu, mà nay bước sang tuổi thứ 9 bé Lavie "trổ giò" cao lớn, nhiều lần còn "tăm tia" chiều cao với cô bảo mẫu làm khán giả thích thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Mai Phương cố diễn viên Mai Phương bé Lavie Con gái Mai Phương thừa hưởng năng khiếu từ mẹ Mai Phương bé Lavie hát hit Mỹ Tâm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh