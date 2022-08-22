Con gái Mai Phương gia nhập hội nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, mới 9 tuổi mà “trổ mã” cao gần bằng cô bảo mẫu

Mới ngày nào con gái Mai Phương còn bé bỏng trên tay cô bảo mẫu, mà nay bước sang tuổi thứ 9 bé Lavie "trổ giò" cao lớn, nhiều lần còn "tăm tia" chiều cao với cô bảo mẫu làm khán giả thích thú.
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Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ Mai Phương, bé Lavie lớn lên được nhận xét là ngày càng xinh xắn và có nhiều năng lượng tích cực. Nhiều khán giả mong đợi cũng dự đoán cô bé sẽ sớm gia nhập nghệ thuật khi bộc lộ nhiều năng khiếu. Và dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố chiều cao vượt trội cũng sẽ là "vũ khí" hạng nặng giúp nhóc tỳ nổi bật.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân riêng tư, cô bảo mẫu luôn bên cạnh chăm sóc bé Lavie đã đăng tải hình ảnh 2 cô cháu khoe dáng cùng nhau, tuy nhiên điều làm khán giả bất ngờ chính là đôi chân cao vượt trội hoàn toàn trở thành tâm điểm của con gái cố nghệ sĩ Mai Phương.
Theo đó, dù đứng cạnh cô bảo mẫu chăm sóc mình mỗi ngày, nhóc tỳ đã thể hiện rõ sự nổi bật về chiều cao lẫn vóc dáng. Nhiều khán giả nhận xét, bé Lavie ngày càng lớn càng "trổ mã" xinh đẹp, từ một nhóc tỳ nhỏ bé thì nay đã "trổ giò" cao lớn thấy rõ sau 5 năm.
Nhiều năm sau khi mẹ ra đi, con gái cố diễn viên Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, nhóc tỳ đã lấy lại được niềm vui cuộc sống khi nụ cười ngây thơ đã xuất hiện trên môi. Dẫu biết việc một đứa bé mất mẹ là điều không hề dễ dàng, tuy nhiên Lavie giờ đây đã biết tự lập và chủ động trong mọi việc để đỡ đần mọi người.