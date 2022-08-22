Con gái Mai Phương gia nhập hội nhóc tỳ có chiều cao vượt trội, mới 9 tuổi mà “trổ mã” cao gần bằng cô bảo mẫu

Thừa hưởng nét đẹp từ mẹ Mai Phương, bé Lavie lớn lên được nhận xét là ngày càng xinh xắn và có nhiều năng lượng tích cực. Nhiều khán giả mong đợi cũng dự đoán cô bé sẽ sớm gia nhập nghệ thuật khi bộc lộ nhiều năng khiếu. Và dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố chiều cao vượt trội cũng sẽ là "vũ khí" hạng nặng giúp nhóc tỳ nổi bật.

Cố nghệ sĩ Mai Phương và con gái Lavie. (Ảnh minh họa: Internet)

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân riêng tư, cô bảo mẫu luôn bên cạnh chăm sóc bé Lavie đã đăng tải hình ảnh 2 cô cháu khoe dáng cùng nhau, tuy nhiên điều làm khán giả bất ngờ chính là đôi chân cao vượt trội hoàn toàn trở thành tâm điểm của con gái cố nghệ sĩ Mai Phương.