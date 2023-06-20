Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz

Sao Việt 20/06/2023 11:05

Nhiều mỹ nhân Việt từng 'khóc thét' khi lọt vào ống kính của 'người qua đường'.

Có thể nói, kẻ thù lớn nhất của các sao nữ chính là camera thường ghi lại bởi "team qua đường". Nhiều người đẹp khiến dân tình 'ngã ngửa' khi thiếu đi sự trợ giúp của photoshop. Tuy nhiên, chẳng ai muốn xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc, nên chuyện sử dụng filter, chỉnh sửa hình ảnh để trở nên lung linh hơn cũng là điều dễ hiểu. 

Cùng điểm qua một vài gương mặt đình đám của showbiz Việt từng bị camera thường 'nhắm trúng'.

Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 1
Nhan sắc của Nhã Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng khi để lộ nhiều khuyết điểm cùng làn da có phần lão hóa.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 2
Nam Em từng diện chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, thế nhưng nhìn qua ảnh “được tag” nhiều người cho rằng với góc chụp lén này trông cô rõ ràng mũm mĩm hơn hẳn ảnh đã qua chỉnh sửa. 
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 3
Sắc vóc của Mai Phương Thúy thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong một lần tham gia giải chạy marathon, nàng hậu để lộ vòng eo kém thon gọn, khác hẳn với ảnh đã qua photoshop.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 4
Cái tên khiến dân mạng bàn cãi ầm ĩ suốt một thời gian khi lộ ảnh camera thường không ai khác là người đẹp Đoàn Di Băng. Nhiều người cho rằng, thần thái, độ trẻ trung, làn da trắng trẻo của nữ đại gia quận 7 giảm đi mấy phần, nhiều lần lộ khuyết điểm cằm gãy, khác hẳn với ảnh đăng trên Facebook.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 5
Không ít sao Việt cũng bị lộ sắc vóc thật khi không có sự hỗ trợ của công cụ chỉnh sửa. Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số cái tên thường bị réo gọi. Cô cũng có lần bị lộ vóc dáng mũm mĩm khi xuất hiện trên livestream thảm đỏ, khác hẳn body gợi cảm trong ảnh tự đăng.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 6
 Trương Ngọc Ánh cũng từng bị soi có thân hình không nuột nà như bức ảnh tự chia sẻ trên trang cá nhân dù cùng diện một chiếc váy.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 7
Sau khi hình ảnh Chi Pu tham gia một sự kiện bị rò rỉ, nhiều người không dám tin đây là giọng ca “Anh ơi ở lại” vì quá khác biệt. Trong hình ảnh camera thường ghi lại được, Chi Pu trông "ngắn một mẩu", đôi chân của nữ ca sĩ cũng không hề thon gọn, thẳng tắp như trong các ảnh đã qua chỉnh sửa.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 8
Khác xa hoàn toàn với những bức ảnh mướt mườn mượt được photoshop qua, Ngọc Trinh trong ảnh cam thường lộ rõ làn da đổ dầu, chiếc mũi kém thon gọn, so với ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng khiến người hâm mộ thật sự ngỡ ngàng. 
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 9
Là một trong những mỹ nhân chuyển giới sở hữu nhan sắc lung linh chẳng kém cạnh ai, Lâm Khánh Chi thường khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi nhiều lần để lộ làn da nhiều khuyết điểm như vùng cổ nhăn nheo, sần sùi tố cáo diện mạo trước sự tác động của thời gian. 
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 10
Xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện, Angela Phương Trinh gây ấn tượng với bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên người đẹp bị "dìm" thê thảm với thân hình kém thon gọn, đôi chân to khác xa với những tấm ảnh cô tự đăng trước đó.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 11
Không phải mỹ nhân nào cũng bị dìm tơi tả trong ảnh chụp lén. Đơn cử là "ngọc nữ" màn ảnh Việt - Tăng Thanh Hà. Nhan sắc mặn mà, sắc sảo của nàng Trúc “Bỗng dưng muốn khóc” dù là trong ảnh tự đăng hay do “người qua đường” chụp đều xuất sắc như nhau. Trong điều kiện ánh sáng kém, chất lượng cảnh cũng không cao nhưng Tăng Thanh Hà vẫn rạng rỡ, thần thái sang trọng thu hút người nhìn.
Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz - Ảnh 12
Phương Oanh cũng là một cái tên được khán giả khen ngợi về nhan sắc đời thường. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Phương Oanh còn được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Tại hậu trường phim “Hương vị tình thân”, nữ diễn viên dù để mặt mộc nhưng vẫn rạng rỡ với làm da căng bóng cùng đường nét sắc sảo nổi bật.

 

Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử

Thúy Diễm hí hửng khoe ảnh hai nam thần trong gia đình nhỏ: Bố Lương Thế Thành phải chào thua trước nhan sắc 'chuẩn soái ca' của quý tử

Hình ảnh mới nhất của Lương Thế Thành cùng con trai đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân Việt qua cam thường camera thường soi nhan sắc mỹ nhân Việt

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?