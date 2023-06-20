Camera thường 'bóc trần' nhan sắc thật của dàn mỹ nhân đình đám Vbiz

Nhiều mỹ nhân Việt từng 'khóc thét' khi lọt vào ống kính của 'người qua đường'.

Có thể nói, kẻ thù lớn nhất của các sao nữ chính là camera thường ghi lại bởi "team qua đường". Nhiều người đẹp khiến dân tình 'ngã ngửa' khi thiếu đi sự trợ giúp của photoshop. Tuy nhiên, chẳng ai muốn xuất hiện với vẻ ngoài kém sắc, nên chuyện sử dụng filter, chỉnh sửa hình ảnh để trở nên lung linh hơn cũng là điều dễ hiểu.

Cùng điểm qua một vài gương mặt đình đám của showbiz Việt từng bị camera thường 'nhắm trúng'.

Nhan sắc của Nhã Phương khiến nhiều người ngỡ ngàng khi để lộ nhiều khuyết điểm cùng làn da có phần lão hóa.

Nam Em từng diện chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, thế nhưng nhìn qua ảnh “được tag” nhiều người cho rằng với góc chụp lén này trông cô rõ ràng mũm mĩm hơn hẳn ảnh đã qua chỉnh sửa.

Sắc vóc của Mai Phương Thúy thường xuyên trở thành chủ đề gây tranh cãi. Trong một lần tham gia giải chạy marathon, nàng hậu để lộ vòng eo kém thon gọn, khác hẳn với ảnh đã qua photoshop.

Cái tên khiến dân mạng bàn cãi ầm ĩ suốt một thời gian khi lộ ảnh camera thường không ai khác là người đẹp Đoàn Di Băng. Nhiều người cho rằng, thần thái, độ trẻ trung, làn da trắng trẻo của nữ đại gia quận 7 giảm đi mấy phần, nhiều lần lộ khuyết điểm cằm gãy, khác hẳn với ảnh đăng trên Facebook.

Không ít sao Việt cũng bị lộ sắc vóc thật khi không có sự hỗ trợ của công cụ chỉnh sửa. Lý Nhã Kỳ cũng là một trong số cái tên thường bị réo gọi. Cô cũng có lần bị lộ vóc dáng mũm mĩm khi xuất hiện trên livestream thảm đỏ, khác hẳn body gợi cảm trong ảnh tự đăng.

Trương Ngọc Ánh cũng từng bị soi có thân hình không nuột nà như bức ảnh tự chia sẻ trên trang cá nhân dù cùng diện một chiếc váy.

Sau khi hình ảnh Chi Pu tham gia một sự kiện bị rò rỉ, nhiều người không dám tin đây là giọng ca “Anh ơi ở lại” vì quá khác biệt. Trong hình ảnh camera thường ghi lại được, Chi Pu trông "ngắn một mẩu", đôi chân của nữ ca sĩ cũng không hề thon gọn, thẳng tắp như trong các ảnh đã qua chỉnh sửa.

Khác xa hoàn toàn với những bức ảnh mướt mườn mượt được photoshop qua, Ngọc Trinh trong ảnh cam thường lộ rõ làn da đổ dầu, chiếc mũi kém thon gọn, so với ảnh đã được chỉnh sửa kỹ càng khiến người hâm mộ thật sự ngỡ ngàng.

Là một trong những mỹ nhân chuyển giới sở hữu nhan sắc lung linh chẳng kém cạnh ai, Lâm Khánh Chi thường khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi nhiều lần để lộ làn da nhiều khuyết điểm như vùng cổ nhăn nheo, sần sùi tố cáo diện mạo trước sự tác động của thời gian.

Xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện, Angela Phương Trinh gây ấn tượng với bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên người đẹp bị "dìm" thê thảm với thân hình kém thon gọn, đôi chân to khác xa với những tấm ảnh cô tự đăng trước đó.

Không phải mỹ nhân nào cũng bị dìm tơi tả trong ảnh chụp lén. Đơn cử là "ngọc nữ" màn ảnh Việt - Tăng Thanh Hà. Nhan sắc mặn mà, sắc sảo của nàng Trúc “Bỗng dưng muốn khóc” dù là trong ảnh tự đăng hay do “người qua đường” chụp đều xuất sắc như nhau. Trong điều kiện ánh sáng kém, chất lượng cảnh cũng không cao nhưng Tăng Thanh Hà vẫn rạng rỡ, thần thái sang trọng thu hút người nhìn.

Phương Oanh cũng là một cái tên được khán giả khen ngợi về nhan sắc đời thường. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Phương Oanh còn được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Tại hậu trường phim “Hương vị tình thân”, nữ diễn viên dù để mặt mộc nhưng vẫn rạng rỡ với làm da căng bóng cùng đường nét sắc sảo nổi bật.

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