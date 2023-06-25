Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình

Sao Việt 25/06/2023 15:07

Nghệ sĩ Kiều Oanh có màn nhận xét ngẫu hứng sau khi theo dõi phần thi của thí sinh trong chương trình Cùng nhau tỏa sáng.

Mới đây, tập 7 chương trình Cùng nhau tỏa sáng đã phát sóng với chủ đề Thanh xuân của chúng ta. Đêm thi là màn tranh tài của đội Vũ trụ (Thanh Hiền - Huỳnh Quý - Trần Anh Huy) và đội Thần thái (Bảo Anh - Bằng Cường - Đoàn Minh Tài). Đảm nhận vai trò giám khảo là nghệ sĩ Kiều Oanh, NSƯT Hữu Quốc, đạo diễn Vũ Thành Vinh và nghệ sĩ Hoàng Rapper.

Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Khả năng nhập vai của Bằng Cường - Bảo Anh được giám khảo đánh giá cao

Trong đêm thi, đội Thần thái gây ấn tượng với vở diễn Báo đời, kể về chàng thanh niên lầm đường lỡ bước dù được nhiều người kỳ vọng. Cuối bài thi, câu nói của nhân vật người cha ẩn chứa thông điệp ý nghĩa: 'Cả đời tôi nào muốn giàu sang gì, chỉ muốn các con được hạnh phúc, mạnh khỏe'. Ngoài nội dung câu chuyện, diễn xuất của ba thí sinh cũng được các giám khảo đánh giá cao.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh khen ngợi ý tưởng của đội và sự cố gắng, tiến bộ rõ rệt của từng thành viên. Nam giám khảo hy vọng rằng vở diễn này sẽ tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn vì thông điệp ý nghĩa nó mang lại. Nghệ sĩ Hữu Quốc cho rằng vở diễn có thông điệp sâu sắc, là bài học cảnh tỉnh đối với các bạn trẻ trong hành trình vào đời.

Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Nghệ sĩ Kiều Oanh phấn khích vì màn dự thi của đội Đoàn Minh Tài

Nghệ sĩ Kiều Oanh cũng phấn khích vì màn dự thi của đội Đoàn Minh Tài. Cô hài hước đề nghị: 'Khi theo dõi các bạn diễn xuất, tôi nghĩ Bằng Cường nên đổi tên thành “bằng lòng" vì hôm nay tôi rất hài lòng. Còn Bảo Anh tôi nghĩ là đổi thành “bão lòng" đi, vì bạn gây bão trong lòng tôi'. Màn trò chuyện hài hước của cô mang lại tiếng cười cho người xem. 

Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 3
Kiều Oanh từng tham gia nhiều vở kịch trên sân khấu kịch và để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả

Kiều Oanh (48 tuổi, tại An Giang), từ nhỏ cô đã được đào tạo để trở thành diễn viên cải lương nhưng tên tuổi lại gắn bó với kịch nói. Kiều Oanh từng tham gia các vở kịch trên sân khấu kịch như: “Lặng lẽ khóc cười”, “Em lấy chồng xứ lạ”, “Vàng ơi là vàng”, “Bến đục bến trong”...

Ngoài ra, cô gây ấn tượng khi từng tham gia trong các bộ phim như: “Đất phương Nam”, “Những nẻo đường phù sa”, “Giã từ dĩ vãng”, “Chuyện ông thần nước”...

Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Kiều Oanh từng là tên tuổi nổi tiếng của làng hài phía Nam bên cạnh Việt Hương, Thúy Nga

Kiều Oanh chia sẻ mặc dù được biết đến nhiều trong mảng kịch nói, nhưng khán giả vẫn nhớ đến cô khi hát cải lương là vì trước đó nữ diễn viên hóa thân vào vai một cô đào hát trong bộ phim truyền hình kinh điển “Đất phương Nam”.

Kiều Oanh từng là tên tuổi nổi tiếng của làng hài phía Nam bên cạnh Việt Hương, Thúy Nga... 

Nghệ sĩ Kiều Oanh khiến khán giả bất ngờ khi 'đòi' thí sinh làm điều này ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 5
Mặc dù đã không còn nổi bật như trước song Kiều Oanh vẫn nỗ lực trong mỗi lần trở lại với khán giả

Thời gian gần đây, Kiều Oanh dần xuất hiện rầm rộ trở lại. Cô góp mặt trong nhiều chương trình như: “Bạn đời ăn ý”, “Cười xuyên Việt”, “Danh hài đất Việt”, “Hoán đổi”... Mặc dù đã không còn nổi bật như trước hay gây ấn tượng bằng lứa đàn em song Kiều Oanh vẫn nỗ lực, hết mình cho mỗi lần trở lại với khán giả. 

Hình ảnh NSND Công Lý vui vẻ đi chơi cùng bà xã trên xe lăn khiến nhiều người rưng rưng xúc động

Hình ảnh NSND Công Lý vui vẻ đi chơi cùng bà xã trên xe lăn khiến nhiều người rưng rưng xúc động

Trước sự quan tâm của khán giả, NSND Công Lý cũng mong muốn sớm ngày bình phục để trở lại đóng góp cho nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Oanh nghệ sĩ Kiều Oanh 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?