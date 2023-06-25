Hậu tin đồn rạn nứt hôn nhân, Trấn Thành bất ngờ khẳng định điều này về Hari Won ngay trên sóng truyền hình

Sao Việt 25/06/2023 13:58

Dù liên tục vướng tin rạn nứt hôn nhân nhưng Trấn Thành và Hari Won tới nay vẫn mặn nồng.

Mới đây, vào tối 24/6, trong một chương trình truyền hình, MC Trấn Thành khiến khán giả bất ngờ khi nhắc tới bà xã Hari Won. Cụ thể, khi thí sinh Toi đặt câu hỏi: 'Theo anh Thành có bao nhiêu người trên thế giới?'. Nam MC đình đám ngay lập tức đáp lời: 'Trên thế giới chỉ có một người là vợ anh thôi'. 

Hậu tin đồn rạn nứt hôn nhân, Trấn Thành bất ngờ khẳng định điều này về Hari Won ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Trấn Thành khẳng định chỉ có duy nhất Hari Won trên thế giới 

Dù ở trên sóng truyền hình, Trấn Thành vẫn không ngần ngại thể hiện tình cảm tới bà xã Hari Won. Câu trả lời này đã khiến đông đảo khán giả và các huấn luyện viên trầm trồ bật cười. 

Hậu tin đồn rạn nứt hôn nhân, Trấn Thành bất ngờ khẳng định điều này về Hari Won ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Thời gian qua Trấn Thành và Hari Won thường xuyên vướng phải ồn ào trục trặc hôn nhân

Thời gian qua, việc không thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến Trấn Thành và Hari Won vướng phải ồn ào trục trặc hôn nhân. Thậm chí, không ít cư dân mạng vào thẳng livestream của nam diễn viên để bày tỏ thắc mắc. Trước những lời đồn đoán, Trấn Thành lên tiếng phủ nhận chuyện ly hôn.

Gần đây, Trấn Thành còn xuất hiện trên Facebook cá nhân và gửi lời chúc mừng đến bà xã trong ngày sinh nhật. Nam MC viết: 'Chúc mừng sinh nhật bà xã yêu! Chúc cô gái một năm nữa 40 tuổi sẽ luôn trẻ khỏe, đẹp đẽ và yêu anh như ngày nào nha! Yêu bà xã nhất trên đời!'.

Hậu tin đồn rạn nứt hôn nhân, Trấn Thành bất ngờ khẳng định điều này về Hari Won ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 3
Trấn Thành đã nhắn gửi ngọt ngào tới Hari Won vào ngày sinh nhật 38 tuổi của cô 

Anh cho biết giọng ca Hương đêm bay xa bận công tác tại Hàn Quốc, trong khi nam diễn viên cũng tất bật với các dự án riêng nên ít có cơ hội gặp gỡ. Dù vậy, nam MC khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc chứ không như những thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Hậu tin đồn rạn nứt hôn nhân, Trấn Thành bất ngờ khẳng định điều này về Hari Won ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Trấn Thành và Hari Won vẫn tình cảm mặn nồng sau 7 năm hôn nhân 

Sau hàng loạt tin đồn rạn nứt, Hari Won đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc bên Trấn Thành. Cuối năm 2022 đến nay, Hari Won liên tục sánh vai cùng ông xã trong các sự kiện, chương trình. 

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Từ khóa:   Diễn viên hài Trấn Thành Hari Won - Trấn Thành Hari Won

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