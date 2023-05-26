Hari Won bỗng nhiên bị netizen 'réo tên' chỉ vì sự cố ca hát của một nam ca sĩ là bạn thân Trấn Thành

Hari Won là nữ ca sĩ người Việt gốc Hàn nổi tiếng tại Việt Nam, cô còn được nhiều người biết đến khi là vợ của nam MC nổi tiếng Trấn Thành. Vì thế nên ngoài được chú ý bởi tài năng, nữ ca sĩ liên tục được giới truyền thông săn đón vè đời tư.

Trịnh Thăng Bình mới đây có một màn trình diễn khiến người hâm mộ không khỏi khó chịu. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự thất vọng khi Trịnh Thăng Bình hát hò rất hời hợt, nhấn nhá bừa bãi trong các câu hát. Chưa kể, cư dân mạng còn phát hiện ra một vài ca từ nam ca sĩ hát bị đớt, ngọng dẫn đến việc phát âm sai chính tả.

Cũng trong năm 2023 này, Trấn Thành liên tục vướng phải những lùm xùm về chuyện ''đạo đức nghề nghiệp'', với danh phận là vợ, nữ ca sĩ Hari Won cũng tránh khỏi những thị phi bủa quanh và sự chú ý từ truyền thông nhiều hơn. Cụ thể, mới đây nàng ca sĩ đã bị ''vạ lây'' từ nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình , người bạn rất thân với Trấn Thành.

Phần trình diễn gây tranh cãi của Trịnh Thăng Bình

Thậm chí, do cách hát lơ lớ của Trịnh Thăng Bình mà bà xã Trấn Thành là Hari Won cũng bị cộng đồng mạng réo tên. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Hari Won dạo gần đây còn hát rõ lời hơn cả Trịnh Thăng Bình. Đồng thời có khán giả cho rằng Hari Won hiện tại đã phát âm tiếng Việt chuẩn hơn nhiều so với trước kia.

Phần trình diễn của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình khiến khán giả khó chịu và liên tục ''réo tên'' Hari Won

Trước kia, Hari Won từng có thời gian hoạt động trong một nhóm nhạc thần tượng ở Hàn Quốc nhưng khi về Việt Nam, cô hoàn toàn “trắng tay” và bắt đầu đi lên từ con số 0 tròn trĩnh. Là một ca sĩ người Hàn, Hari Won từng gây không ít khó chịu cho khán giả khi hát tiếng Việt bởi phát âm lơ lớ không rõ chữ dù lúc đó đang theo học khoa tiếng Việt tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Hari Won từng hoạt động trong một nhóm nhạc tại Hàn Quốc trước khi về Việt Nam

Vào năm 2016, nữ ca sĩ Hari Won tham gia chương trình Vietnam’s Got Talent, trong vai trò khách mời, ca sĩ Hari Won đã thể hiện ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” của nhạc sĩ Y Vân.

Sau khi xem phần biểu diễn của nữ ca sĩ, không ít khán giả thẳng thắn thể hiện sự thất vọng cho phần trình diễn lần này của Hari Won bởi vì cô hát... rất dở. Thậm chí nhiều người còn nặng nề cho rằng nữ ca sĩ là ''thảm họa nhạc Việt''.

Hari Won khiến khán giả thất vọng khi trình bày ca khúc Sài Gòn đẹp lắm trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2016

Tuy nhiên, gần đây khán giả dần có cái nhìn thiện cảm hơn về Hari Won, bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô nàng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân và trau dồi giọng hát. Trong lần tái xuất âm nhạc với MV Như anh đã mong chờ, Hari Won nhận được những đóng góp tích cực từ người hâm mộ bởi sự chỉn chu từ giọng hát đến MV.