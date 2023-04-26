Giữa lúc Trấn Thành bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, bà xã Hari Won có động thái gây bất ngờ!

Trước ngày drama ''quỵt tiền'' của Trần Thành nổ ra, tối ngày 25/4, trên trang cá nhân của Hari Won bất ngờ đăng tải bài viết đáng chú ý.

Sáng 26/4, mạng xã hội xôn xao trước drama một nam diễn viên Vbiz tố quỵt tiền, dân mạng liên tục réo tên nam MC diễn viên Trấn Thành. Chia sẻ với truyền thông, phía nam MC cho biết đã nắm bắt được vụ việc trên. Tuy nhiên vì ở thời điểm hiện tại phía Trấn Thành còn đang bận rộn với lịch trình công việc nên sẽ sớm đưa ra phản hồi trong thời gian gần nhất. Hari Won và Trấn Thành là cặp vợ chồng vướng nhiều tai tiếng - Ảnh: Internet Ngay lập tức, động thái Hari Won - bà xã của Trấn Thành ở thời điểm này đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trước đó, trên mạng xã hội, ngày 25/4, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ đoạn video đi du lịch Đà Lạt cùng hội bạn thân kèm dòng trạng thái: "Dạ đi chơi mà yên bình quá vợ chồng tụi em không chịu".

Thông qua loạt hình ảnh được chia sẻ cho thấy, cặp đôi vẫn đang hạnh phúc, vui vẻ, chẳng có động thái quan tâm mấy đến những ồn ào vừa qua. Được biết khi Trấn Thành vướng phải ồn ào, phía các bên truyền thông đã liên hệ Hari Won để hỏi rõ hơn về sự việc nhưng nữ ca sĩ đều trong tình trạng tắt máy mỗi khi có cuộc gọi đến và không hề có động thái hồi đáp lại từ nữ ca sĩ. Hari Won chia sẻ khoảnh khắc đi chơi vui vẻ cùng Trấn Thành và hội bạn trước drama diễn ra 1 ngày. - Ảnh: Internet Dù bên nhau đã lâu, các anh chị em trong nghề cũng đã dần quen thuộc hình ảnh hạnh phúc của Hari Won và Trấn Thành. Tuy nhiên vào gần cuối năm 2022, cả hai vướng phải tin đồn ''hôn nhân trên giấy tờ'' khiến người hâm mộ hoang mang và báo chí tốn không ít giấy mực.

Cuối tháng 7/2022 vừa qua, tin đồn Trấn Thành – Hari Won "hết hạn hợp đồng hôn nhân" và sắp ly hôn cũng khiến dân tình một phen xôn xao. Tin đồn xuất phát từ việc cặp đôi không cập nhật hình ảnh bên nhau như trước. Bên cạnh đó, Hari Won thường xuyên than thở chuyện cô đơn, tủi thân khi chỉ có một mình. Trấn Thành cùng đã đính chính trên trang cá nhân sự việc này. - Ảnh: Internet Trước nhiều đồn đoán, Trấn Thành chia sẻ trong một sự kiện có mặt đông đảo nghệ sĩ: "Mấy ngày nay, tôi nghe nhiều lời đồn ác ý về vợ chồng tôi lắm rồi! Định im rồi nhưng nói mãi nên tôi nói một lần luôn. Mới quen thì nói tôi là người thứ ba, quen rồi thì nói bà Heo (Hari Won) có mới nới cũ. Đám cưới thì nói che mắt thiên hạ'' Trấn Thành và Hari Won luôn xuất hiện cùng nhau. - Ảnh: Internet ''Cả tháng nay đi quay phim mới, đầu tắt mặt tối, không chụp hình chung với vợ để đăng lên thì nói chúng tôi hết hợp đồng hôn nhân. Mấy anh chị thử bới tô cơm, ăn liền mấy muỗng xong ngồi suy nghĩ giúp tôi: Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký tới 5-6 năm, dài vậy? Thấy ghét, tôi gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nhé! Thấy không nói cái làm tới, đồn suốt!" - nam MC hóm hỉnh chia sẻ. Tin đồn ''Hợp đồng hôn nhân'' vẫn đang chờ lời hồi đáp từ chính chủ một lần nữa - Ảnh: Internet

Trấn Thành từng lên tiếng thế nào trước tin đồn dùng chiêu trò 'chơi xấu' Lý Hải? Trấn Thành từng nhận không ít chỉ trích vì PR một phim Hàn ngay thời điểm phim của Lý Hải ra rạp.

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