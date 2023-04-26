Trấn Thành từng lên tiếng thế nào trước tin đồn dùng chiêu trò 'chơi xấu' Lý Hải?

Trấn Thành từng nhận không ít chỉ trích vì PR một phim Hàn ngay thời điểm phim của Lý Hải ra rạp.

Đều là "tay ngang" khi bắt tay vào sản xuất phim điện ảnh nhưng những năm qua, cả Trấn Thành và Lý Hải đều "hốt bạc" với sản phẩm có doanh thu lên đến đơn vị tỷ đồng. Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Lý Hải cũng từ đó khiến nhiều người tò mò liệu có thân thiết ngoài đời khi đang là "đối thủ" trong lĩnh vực phim ảnh. Mối quan hệ giữa Trấn Thành và Lý Hải cũng từ đó khiến nhiều người tò mò liệu có thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet Năm 2021, Trấn Thành từng nhận về hàng loạt chỉ trích vì chia sẻ bài PR cho một bộ phim Hàn Quốc trước thềm phim của Lý Hải lên sóng. Cộng đồng mạng khi ấy cho rằng Trấn Thành chơi xấu đàn anh vì sợ phim của bản thân bị vượt mặt doanh số phòng vé, trong khi vợ chồng Lý Hải trước đó đã hết mình kêu gọi khán giả đến rạp xem "tác phẩm" của Trấn Thành.

Trấn Thành từng nhận về hàng loạt chỉ trích vì chia sẻ bài PR cho một bộ phim Hàn Quốc trước thềm phim của Lý Hải lên sóng - Ảnh: FBNV Trước hàng loạt "gạch đá", Trấn Thành đã livestream phân trần và cho biết anh đã cùng đồng nghiệp thân thiết đến rạp ủng hộ phim của Lý Hải: 'Sáng giờ tôi thấy rần rần vụ nói tôi lật mặt này nọ, khổ ghê. Sống sao cũng không bao giờ vừa lòng thiên hạ. Cái gì cũng bị nói hết. Tôi đăng bài đó lúc 1 giờ sáng. Nếu muốn xấu tính thì tôi lựa giờ vàng chứ đăng gì lúc 1 giờ đêm. Vì cảm xúc mình xem xong phim hay thì đăng thôi, cái này tôi nói thiệt'. Nam MC cho biết anh với Lý Hải có mối quan hệ thân thiết. Hơn nữa, vai chính trong phim của Lý Hải do Ốc Thanh Vân - bạn thân nam MC đảm nhận nên không có chuyện dìm hàng phim đàn anh. Anh nói với khán giả rằng đừng nghĩ xấu người khác như vậy. Trước khi nói phải tìm hiểu xem người trong cuộc là gì của nhau. Trấn Thành cho biết anh quý Lý Hải là cả thế giới biết. Những phần phim trước của anh Hải dù không nhờ, anh cũng tự nguyện quảng bá giúp anh vì phim Lý Hải rất tử tế, làm chỉn chu.

Trấn Thành cho biết anh quý Lý Hải là cả thế giới biết và còn tự quảng cáo giúp nam nghệ sĩ - Ảnh: Cắt từ clip Trấn Thành khẳng định nếu anh muốn dìm hàng, đăng bài PR cho phim khác thì cho dù có 1000 người xem cũng không ảnh hưởng gì đến doanh thu của phim Lý Hải, hơn nữa anh em trong nghề nên vô cùng yêu thương nhau. Nam MC cũng thẳng thắn cho biết từ trước đến nay vẫn nhận tiền PR phim nhưng phải là một bộ phim hay. 'Tôi sống ngay thẳng và không sợ gì hết. Mình sống chia sẻ, tích cực. Không nên nghĩ ai cũng xấu như mình. Ai hiểu tôi thì hiểu, không hiểu không sao. Tôi cũng quen với việc bị nói xấu rồi. Tôi không hoàn hảo nhưng không bao giờ xấu tính vì tôi có khả năng hoàn thiện bản thân', Trấn Thành giãi bày. Về phía Lý Hải, anh không nói nhiều, giữa lùm xùm vụ việc, anh chỉ đơn giản là chia sẻ lại bức ảnh hai anh em chụp cùng nhau trên fanpage Lý Hải Minh Hà cùng dòng trạng thái ngắn gọn: 'Thương hổng hết mà'. Vậy là đủ hiểu rồi bạn ha! Về phía Lý Hải, anh chỉ đơn giản là chia sẻ lại bức ảnh hai anh em chụp cùng nhau trên fanpage - Ảnh: Chụp màn hình Về sự việc này, Trấn Thành chỉ cho biết chuyện đơn giản là tối muộn, buồn nên anh đi xem phim Bàn tay diệt quỷ. Thấy phim hay nhưng ít người xem nên muốn chia sẻ cảm nhận của mình trên facebook. Trấn Thành cho biết anh chỉ chia sẻ và đánh giá phim theo cảm xúc - Ảnh: Cắt từ clip Anh cũng thẳng thắn thừa nhận có những phim anh nhận tiền để quảng bá, nhưng anh cũng đi xem, thấy hay mới quảng bá. Còn trước nay, đa phần thấy phim hay anh quảng bá hoàn toàn miễn phí, đánh giá phim theo cảm xúc của riêng mình. Lục lại dòng thời gian trên fanpage của Trấn Thành, không khó nhận ra, anh chia sẻ rất nhiều về phim cả phim Việt và phim nước ngoài.

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