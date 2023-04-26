Hiện Trấn Thành vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái chính thức nào liên quan đến ồn ào lần này.

Sáng 26/4, mạng xã hội "dậy sóng" trước thông tin một nam nghệ sĩ T. bị tố không thanh toán tiền hóa đơn ăn uống, vui chơi trị giá hơn 180 triệu đồng. Trước ồn ào lần này, nghệ sĩ Trấn Thành đã bị cư dân mạng réo gọi. Hiện tại, phía Trấn Thành cho biết đã nắm được thông tin, tuy nhiên do bận công việc nên sẽ sớm phản hồi.

Trấn Thành bất ngờ bị réo tên vào ồn ào - Ảnh: FBNV Dù chưa rõ thực hư ồn ào lần này thế nào, tuy nhiên nhiều khán giả đã tràn vào "nhà" của Trấn Thành - Fanpage hơn 18 triệu lượt theo dõi để lại những bình luận công kích, mỉa mai đạo diễn phim Nhà bà Nữ.

Một số bình luận của cư dân mạng trước ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Trấn Thành như: - "Lại phốt nữa... Năm nay tam tai rồi chú Trấn Thành ơi".

Nhiều khán giả tràn vào Fanpage của nam nghệ sĩ để bình luận - Ảnh: Chụp màn hình Kể từ đầu năm 2023 đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vào những thị phi không đáng có. Cụ thể nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ liên bị một khán giả tố có thái độ không đúng chuẩn mực tại rạp chiếu phim. Dù đã lên tiếng giải thích, phủ nhận chuyện "bao rạp", tuy nhiên Trấn Thành vẫn là tâm điểm chỉ trích của netizen. Sau đó không lâu, phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" của Trấn Thành tại họp báo của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng động mạng. Nam nghệ sĩ liên tục vướng vào những thị phi kể từ đầu năm 2023 - Ảnh: Internet Trước đó thông tin về tin đồn một nam diễn viên giàu nhất nhì Vbiz bị "bóc phốt" quỵt hàng trăm triệu đồng bất ngờ lan truyền khắp cõi mạng khiến dân tình 'dậy sóng'. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn xuất phát từ một phía từ cô gái này lên tiếng tố diễn viên T. Thực hư ra sao vẫn chờ phía diễn viên T. lên tiếng đính chính. Người hâm mộ mong rằng T. nhanh chóng lên tiếng giải thích về tin đồn trên để dân tình không hoang mang. Bài bóc phốt một nam diễn viên bị tố quỵt hàng trăm triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của công chúng khiến dân tình hoang mang.

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