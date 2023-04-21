Một người MC giỏi, một người diễn viên có nhiệt huyết và đam mê với nghề nghiệp, thế nhưng Trấn Thành một ngôi sao hạng A mà ai cũng biết, lại luôn va vào luồng chỉ trích khắc nghiệt của phần đông khán giả. Những phát ngôn nào đã khiến anh làm dư luận trở nên dậy sóng?

Trấn Thành nói vậy có gì sai? Và đặt trong tình huống anh phát ngôn có gì quấy? Thực tế ở ngữ nghĩa và bối cảnh câu chuyện, nam danh hài thật sự nói đúng. Cơ bản, phát ngôn của anh xuất phát từ trải nghiệm thực tế cũng như cách xử lí tình huống của chính bản thân anh. Giả sử khi một người bình thường bị làm phiền khi phải nhường chỗ cho người khác hay bị chào mời mua vé số, mua hàng rong... người ta cũng phải buộc miệng từ chối theo cách lịch sự hay cáu gắt tùy tâm trạng. Riêng Trấn Thành nói điều anh cần là sự riêng tư tức đang thể hiện bản thân muốn không bị làm phiền, đó là quyền tự do cá nhân tối thiểu, liệu pháp luật hay nguyên tắc ứng xử nào có thể quy chụp anh sai?

Chỉ tính từ tháng 3 đến nay, Trấn Thành liên tục vướng vô số ồn ào về vạ miệng. Nam danh hài bị tố chen hàng bao rạp cùng câu nói bị lan truyền khắp mạng xã hội: "Anh cần sự riêng tư em ơi". Tiếp đó, khi xuất hiện tại họp báo của Đàm Vĩnh Hưng, ông xã Hari Won lại khóc và bảo: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ nhiều. Có nhiều thăng trầm. Nếu ai thích tiền, hào quang thì mời lên đây để nếm bốn chữ "hào quang rực rỡ"".

Đến câu nói đời nghệ sĩ khó nuốt cũng xuất phát từ chính kinh nghiệm và con đường gian khổ mà Trấn Thành đã trầy trật trải qua. Để có một danh hài, một MC quốc dân, Trấn Thành cũng phải từng bước, diễn lót, đóng vai phụ mờ nhạt không ai nhớ... Và khi có danh tiếng, anh bị bới móc đời tư, bắt bẻ từng chi tiết mỗi khi scandal ập tới... nhưng anh đã phải im lặng và bước qua, hỏi có cay đắng không? Nghề nào cũng có cái giá của hào quang, vậy khi người ta bước qua những thử thách để gặt hái được thành công thì tại sao không được kể?

Trấn Thành gây phản ứng tranh cải khi nói 4 chữ ''Hào quang rực rỡ'' ngay tại buổi họp báo

Trở lại câu hỏi vì sao Trấn Thành bị ghét khi phát ngôn? Khá đơn giản, Trấn Thành và số đông khác quan điểm. Ở Trấn Thành là nói để chia sẻ, để giãi bày cho người khác hiểu mình. Còn ở số đông cư dân mạng lại cho rằng Trấn Thành đang dạy đời mình. Với cái tâm thế bị dạy những đạo lí mà mình nghe ông bà cha mẹ nói mỗi ngày còn không thấm thì sao một người nghệ sĩ mà mình bỏ tiền mua vé xem phim, bỏ tiền mua sản phẩm ủng hộ lại có tư cách dạy dỗ mình? Một khi con người ta đã ác cảm thì điều Trấn Thành có nói đúng cũng thành sai. Trấn Thành càng nói lại càng thành dài, dai, dở nhưng vẫn quyết nói đến cùng. Có lẽ anh tự tin vẫn còn một bộ phận truyền thông và fan sẽ đứng về phía anh và thương cho anh. Tuy nhiên, anh ại quên mất, khi anti fan bắt đầu đông hơn fan sẽ đẩy anh vào thế bất lợi. Người nghệ sĩ quá đông anti fan và ngày càng đông anti fan liệu có thể được nhãn hàng và nhiều đối tác đón nhận?

Dư luận tàn nhẫn hay Trấn Thành dị ứng với hai từ ''Góp ý'' ?

Chính bản thân Trấn Thành hiểu rõ chuyện mình bị ghét khi từng phát ngôn: "Tôi là nghệ sĩ bị chửi nhiều nhất Việt Nam. Một khi người ta ghét, tôi làm gì cũng bị ghét. Nhưng tôi không bận tâm nhiều. Tôi chỉ muốn mang hạnh phúc cho những người quan tâm, cần mình".

Khó hiểu hơn cả là dù bị ghét nhưng Trấn Thành vẫn lặp đi lặp lại những lỗi tương tự nhau về hành xử, phát ngôn. Điển hình như chuyện Trấn Thành khóc không chỉ diễn ra một lần, hai lần mà hầu như game show hay talkshow nào anh cũng khóc. Dù biết cảm xúc là khó kiềm nén nhưng anh là người của công chúng cũng cần biết tiết chế đúng hoàn cảnh sự kiện. Hoặc như khi phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" cũng từng khiến anh điêu đứng trong quá khứ. Trước đó, anh từng có những câu nói tương tự như: "Hãy thử nghề của chúng tôi một lần sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ thế nào?"... và bị ném đá không thương tiếc nhưng anh không rút kinh nghiệm mà cứ ỷ y vào sự hoạt ngôn của mình mà nói lúc hứng chí.

Trấn Thành và phản ứng trêu ghẹo Đức Phúc khiến cộng đồng mạng phẫn uất.

Rõ ràng, Trấn Thành am hiểu thị trường, xu thế và thị hiếu của khán giả. Thế nên, mỗi phát ngôn của anh đều tạo được sự lan tỏa. Những chia sẻ của nam MC sau đó đều trở nên viral trên mạng xã hội và có thể tạo ra "trend". Nhưng khi phát ngôn không hợp số đông và bị phản ứng dữ dội thì rõ ràng bàn tính ban đầu đã sai. Và một khi sai thì phải nhận lỗi và rút kinh nghiệm để không đi vào vết xe đổ. Nhưng không, Trấn Thành bị một căn bệnh là dị ứng trước những góp ý từ phía dư luận. Trong khi dư luận cho rằng anh thường lôi đời tư bạn diễn ra để làm trò cười cho khán giả thì Trấn Thành đáp kiểu lợi gan: "Tôi luôn làm ra những điều lập dị ở mức độ vừa phải. Tôi dám trêu chọc họ, đó đều là những người bạn tôi rất thân ngoài đời. Chính sự "hại yêu" ấy đã mang đến tiếng cười cho khán giả và họ luôn thích điều đó". Hay khi dân tình đang góp ý cho những cái chưa đúng, chưa hợp lí trong phát ngôn của mình trước đó, ông xã Hari Won lại chống chế: "Tôi biết có rất nhiều người ghét tôi, nhưng hãy nhìn lại những gì tôi đã làm cho ngành giải trí nước nhà. Nếu không có tôi thì sẽ không có Bố già, không có Nhà bà Nữ. Hãy suy nghĩ thật công tâm". Nó vô tình khiến số đông đã ghét nay ghét hơn, đã phản cảm, nay phản cảm gấp bội vì cho rằng anh đang cãi cùn, cãi cố và ép mọi người phải hiểu cho anh.

Trấn Thành là người MC đa tài của ngành giải trí Việt Nam.

Trấn Thành quên là nghệ sĩ muốn khán giả thấu hiểu nỗi lòng của mình thì trước tiên phải hiểu khán giả muốn và cần gì ở mình. Không thể bắt người ta hết ghét mình khi mỗi ngày lại nói chuyện như khiêu khích và kích động sự tức giận của họ chỉ để thỏa cái tôi cá nhân quá lớn của mình. Có lẽ, Trấn Thành cần sự tĩnh tâm hơn, những người cạnh bên cũng bớt tâng bốc về sức ảnh hưởng của anh hơn và cần lắm một người thỏ thẻ với anh về thời anh chưa nổi tiếng thì khán giả mới là người đồng hành cho anh hào quang hôm nay.