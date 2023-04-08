Trấn Thành khoe doanh thu phim gần 1.000 tỷ, Đàm Vĩnh Hưng để lại bình luận gây chú ý

Trước đó nghệ sĩ Trấn Thành cũng vướng vào về cách hành xử ở rạp chiếu phim khiến "cõi mạng" nháo nhào. Dù đã lên tiếng phủ nhận chuyện chen ngang hàng hay giải thích về vấn đề "bao rạp", song ồn ào kể trên ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi của nghệ sĩ Trấn Thành, vốn đang rất "hot" sau thành công của Nhà bà Nữ hồi đầu năm 2023.

Cách đây chưa lâu, trong họp báo ra mắt dự án điện ảnh của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng , hình ảnh nghệ sĩ Trấn Thành khóc mếu máo, lên tiếng về chuyện đời nghệ sĩ khó nuốt hơn khán giả tưởng tượng đã tạo nên làn sóng dư luận.

Mới đây trong một bài viết của Trấn Thành, dân mạng đã "soi" được bình luận của Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó đây là lần hiếm hoi cả hai tương tác trên Facebook sau khi Trấn Thành vướng ồn ào phát ngôn tại họp báo của Đàm Vĩnh Hưng.

Hậu ồn ào, Trấn Thành không lên tiếng giải thích mà thay vào đó là dành thời gian cho gia đình, bạn bè thông qua những chuyến du lịch, tụ họp.

Cụ thể Trấn Thành đã khoe thành tích hai doanh thu của phim Bố già và Nhà bà Nữ trên trang cá nhân: "Xin cảm ơn quý đối tác CJ HK Entertaiment đã làm tặng cho TT tấm poster này!!! Cảm ơn vì sự hợp tác tốt đẹp đầu tiên của chúng ta.

Với Trấn Thành, đây chỉ là những khởi đầu. Hành trình phía trước còn rất dài! Thành sẽ cố gắng hết sức để vượt qua những thành tích này và hoàn thiện bản thân hơn để không phụ lòng những khán giả đã và đang yêu thương mình!!!

Cảm ơn mọi người vì tất cả!"

Trấn Thành đã khoe thành tích hai doanh thu của phim Bố già và Nhà bà Nữ trên trang cá nhân

Trước đó Trấn Thành áp lực vì đầu tư hơn 20 tỷ đồng cho "Bố già"

Trấn Thành đảm nhận vai phụ - người đàn ông sợ vợ trong Nhà Bà Nữ

Theo đó với hai phim Nhà bà Nữ và Bố già, Trấn Thành đã mang về doanh thu gần 1.000 tỷ đồng, trở thành những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Trước khối "tài sản" đồ sộ này, Đàm Vĩnh Hưng đã để lại bình luận: "Chúc mừng người em và ê-kíp".

Ngay sau đó, Trấn Thành cũng gửi lời đến "đàn anh": "Dạ cảm ơn anh trai". Bình luận của Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

Trước khối "tài sản" đồ sộ này, Đàm Vĩnh Hưng đã để lại bình luận: "Chúc mừng người em và ê-kíp".

Một số khán giả cũng mong rằng phim của Đàm Vĩnh Hưng sắp tới sẽ "lấy vía" của Trấn Thành, từ đó mang về doanh thu khủng cho Mr. Đàm

Dù vướng ồn ào từ chuyện "bao rạp", phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt", tuy nhiên Trấn Thành vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng, sự kiện "chọn mặt gửi vàng". Bên cạnh đó trong 30 ngày gần đây, kênh YouTube của ông xã Hari Won vẫn tăng trưởng đều đặn, nhận về doanh thu "khủng".

Theo thống kê từ Social Blade, tính đến 17h 3/4, kênh YouTube Trấn Thành Town đã đạt được 5,62 triệu lượt đăng ký theo dõi. Trong 30 ngày gần nhất, kênh của Trấn Thành tăng thêm 10 nghìn lượt theo dõi, lượt xem các video trên kênh YouTube tăng thêm 21 triệu lượt.