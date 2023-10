Dàn diễn viên trẻ tái hiện tác phẩm 'Đất rừng phương Nam' sau 25 năm: Trấn Thành và Mai Tài Phến gây chú ý?

Dựa theo phim ''Đất phương Nam'' phiên bản truyền hình năm 1997, bác Ba Phi của nghệ sĩ Mạc Can toát lên vẻ chân chất, hiền lành và mộc mạc của người dân miền Tây. Hình tượng ông già mặc bộ bà ba, đầu quấn khăn rằn, những câu nói đùa gây cười một cách tự nhiên để lại ấn tượng với khán giả. Với phiên bản bác Ba Phi của Trấn Thành, khán giả lo lắng nam diễn viên mang nét diễn "ồn ào" đặc trưng của nam diễn viên và phá hỏng hình tượng nhân vật.

Trấn Thành cho biết hy vọng qua diễn xuất khán giả sẽ thấy một bác Ba Phi khác biệt, có màu sắc riêng, đồng thời không so sánh anh với nghệ sĩ gạo cội. Diễn viên còn đồng đầu tư phim vì muốn ủng hộ một tác phẩm giàu giá trị lịch sử. Trấn Thành cũng tham gia trực tiếp vào khâu nội dung, góp ý ở bản dựng cuối.

Đồng thời nam diễn viên trẻ Mai Tài Phến được giao cho vai diễn Võ Tòng - chàng trai với ngoại hình chân phương, tính cách can trường, hồn hậu. Đạo diễn Quang Dũng nói nhân vật có nhiều cảnh hành động, đánh võ, phù hợp tạo hình của diễn viên sinh năm 1991. Anh từng tuyển nhiều gương mặt cho vai Võ Tòng nhưng không phù hợp. Vô tình thấy một bức ảnh của Mai Tài Phến, anh mời lên casting, sau đó quyết định chọn. Trong bản truyền hình, vai này do diễn viên - Lê Quang đảm nhận.

Diễn viên Tuyền Mập trong vai Tư Ù đã từng được nghệ sĩ Mai Thanh Dung đảm nhiệm - Ảnh: Internet

Tuyền Mập được dự đoán vào vai bà Tư Ù - nhân vật do nghệ sĩ Mai Thanh Dung thể hiện trong phim "Đất phương Nam" 1997. Bà Tư là chủ một quán ăn trên ghe, nhiều lần tìm cách giúp bé An (Hùng Thuận) gặp cha. Tuyền Mập sinh năm 1984, là gương mặt hài quen thuộc của sân khấu kịch TP HCM, tham gia nhiều vai phụ trong phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Vai diễn Tư Ù được nghệ sĩ Mai Thanh Dung thể hiện xuất sắc trong 'Đất phương Nam' 1997 - Ảnh: Internet

Tiếp theo đó là dàn sao nhí cực kỳ tài năng và đã trải qua vòng casting và đánh giá từ đạo diễn Quang Dũng và ekip vô cùng kỹ lưỡng.

Bé Huỳnh Hạo Khang và diễn viên Hùng Thuận (lúc nhỏ) trong vai bé An - Ảnh: Internet

Bé Huỳnh Hạo Khang, sao nam nhí 13 tuổi, đảm nhận đóng bé An - vai chính "Đất rừng phương Nam" phiên bản điện ảnh, phiên bản truyền hình do nam diễn viên Hùng Thuận thủ vai. Đạo diễn Quang Dũng cho biết mất một năm rưỡi tuyển chọn từ hàng trăm ứng viên để tìm được gương mặt phù hợp đóng An - chú bé mồ côi mẹ, đi tìm cha trong tác phẩm gốc. Anh ấn tượng với khả năng nhập vai của Hạo Khang ở vòng casting cùng nét lanh lợi, thông minh của diễn viên nhí

Vượt qua nhiều thí sinh khác Kỳ Phong chính thức đảm nhận vai Cò trong Đất rừng phương Nam - Ảnh: Internet

Hình ảnh diễn viên Phùng Ngọc (lúc nhỏ) trong vai Cò người bạn thân của bé An - Ảnh: Internet

Diên viên nhí Kỳ Phong, 13 tuổi, con của nữ diễn viên Kiều Trinh - đảm nhận Cò, bạn thân của An. Cò trải đời sớm, thông minh, giỏi bắn ná, đồng hành với An trên hành trình tìm cha. Diễn viên nhí tham gia khóa võ với cascadeur, do vai Cò có nhiều phân đoạn hành động. Cậu cũng tập làm quen với rắn để vượt qua nỗi sợ trước khi diễn cảnh Cò bắt rắn, học cách cưỡi trâu, chèo ghe trước khi quay.

Cô bé xinh xắn, thông minh Bùi Lý Bảo Ngọc trong vai người bạn thân của An và Cò. - Ảnh: Internet

Bé Bùi Lý Bảo Ngọc , 11 tuổi , đóng vai Xinh, người bạn thân của An, Cò. Trước đó, Bảo Ngọc được biết đến trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí New Generation 2021. Bảo Ngọc ít tham gia đóng phim có thể nói đây là vai diễn đầu tay của cô bé.

Bộ phim Đất rừng phương Nam đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ điện ảnh. - Ảnh: Báo người lao động

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết không ít khán giả có phần nghi ngờ lẫn hồi hộp mong đợi bộ phim được chuyển thể theo tiểu thuyết '' Đất rừng phương Nam'' sẽ mang lại nhiều thông điệp ý nghĩa và lối diễn xuất đỉnh cao đến từ những thế hệ diễn viên trẻ.