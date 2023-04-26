Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh?

Sau chỉ trích về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" chưa kịp lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục vướng vận đen khi bị réo gọi vào ồn ào quỵt tiền. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung tố T. đi chơi cùng bạn bè, hứa chia hóa đơn nhưng đã lâu rồi không thấy trả lại.

Cùng với đó, người đăng tải bài viết chia sẻ nhiều hình ảnh để minh chứng sự việc là có thật. Người này viết: "Đây là số tiền mà một mình em gánh. Anh T. có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh lại thôi anh ơi. Hiện tại, ai biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt nhưng anh vẫn giàu hơn em nhiều nên em mong mọi việc nên dừng ở đây, đừng để quen biết mà kéo nhau lên tòa".