Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh?

Giữa ồ ào bị réo tên, Trấn Thành đã có phản hồi gây chú ý.
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Sau chỉ trích về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" chưa kịp lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục vướng vận đen khi bị réo gọi vào ồn ào quỵt tiền. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung tố T. đi chơi cùng bạn bè, hứa chia hóa đơn nhưng đã lâu rồi không thấy trả lại.
Cùng với đó, người đăng tải bài viết chia sẻ nhiều hình ảnh để minh chứng sự việc là có thật. Người này viết: "Đây là số tiền mà một mình em gánh. Anh T. có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh lại thôi anh ơi. Hiện tại, ai biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt nhưng anh vẫn giàu hơn em nhiều nên em mong mọi việc nên dừng ở đây, đừng để quen biết mà kéo nhau lên tòa".
Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng khắp cõi mạng, netizen đồng loạt gọi tên Trấn Thành giữa tin đồn trên. Trước sự việc này, chia sẻ với truyền thông, quản lý của Trấn Thành để hỏi về ồn ào trên. Phía quản lý Trấn Thành cho biết cũng mới tiếp nhận được thông tin trên và đang xác thực lại sự việc và sẽ có phản hồi sau.
Sự việc ngay khi đăng tải khiến dân tình dậy sóng. Người hâm mộ cũng mong rằng phía Trấn Thành sẽ nhanh chóng đưa ra lời giải thích cụ thể về sự việc trên để tránh gây hoang mang dư luận.
Đến hiện tại, tin đồn nam diễn viên Vbiz tên T. quỵt nợ cũng chỉ là tin đồn xuất phát một phía từ bài đăng này. Thực hư ra sao vẫn phải chờ phía chính chủ lên tiếng làm rõ.