Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh?

Hậu trường 26/04/2023 11:22

Giữa ồ ào bị réo tên, Trấn Thành đã có phản hồi gây chú ý.

Sau chỉ trích về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" chưa kịp lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục vướng vận đen khi bị réo gọi vào ồn ào quỵt tiền. Theo đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung tố T. đi chơi cùng bạn bè, hứa chia hóa đơn nhưng đã lâu rồi không thấy trả lại.

Cùng với đó, người đăng tải bài viết chia sẻ nhiều hình ảnh để minh chứng sự việc là có thật. Người này viết: "Đây là số tiền mà một mình em gánh. Anh T. có say quá thì 7 ngày rồi cũng nên tỉnh lại thôi anh ơi. Hiện tại, ai biết anh đang lâm vào khó khăn thiệt nhưng anh vẫn giàu hơn em nhiều nên em mong mọi việc nên dừng ở đây, đừng để quen biết mà kéo nhau lên tòa".

Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh? - Ảnh 1
Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh? - Ảnh 2
Sau chỉ trích về phát ngôn "đời nghệ sĩ khó nuốt" chưa kịp lắng xuống, Trấn Thành tiếp tục vướng vận đen khi bị réo gọi vào ồn ào quỵt tiền - Ảnh: Internet

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng khắp cõi mạng, netizen đồng loạt gọi tên Trấn Thành giữa tin đồn trên. Trước sự việc này, chia sẻ với truyền thông, quản lý của Trấn Thành để hỏi về ồn ào trên. Phía quản lý Trấn Thành cho biết cũng mới tiếp nhận được thông tin trên và đang xác thực lại sự việc và sẽ có phản hồi sau.

Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh? - Ảnh 3
Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng khắp cõi mạng, netizen đồng loạt gọi tên Trấn Thành giữa tin đồn trên - Ảnh: Internet

Sự việc ngay khi đăng tải khiến dân tình dậy sóng. Người hâm mộ cũng mong rằng phía Trấn Thành sẽ nhanh chóng đưa ra lời giải thích cụ thể về sự việc trên để tránh gây hoang mang dư luận.

Phía Trấn Thành nói gì khi bị réo tên vào ồn ào quỵt tiền, tụ tập bạn bè với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh? - Ảnh 4
Từ đầu năm đến giờ, Trấn Thành liên tục vướng thị phi - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, tin đồn nam diễn viên Vbiz tên T. quỵt nợ cũng chỉ là tin đồn xuất phát một phía từ bài đăng này. Thực hư ra sao vẫn phải chờ phía chính chủ lên tiếng làm rõ.

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng

Trấn Thành bị tố tụ tập với bill 186 triệu đồng nhưng cả tuần lặng thinh không chia tiền, dân mạng xôn xao đợi phản ứng

Người tố còn tiết lộ nam danh hài và vợ đã hết hợp đồng cùng nhiều bằng chứng để khẳng định câu chuyện này là sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành quỵt tiền Diễn viên hài Trấn Thành Mc Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 34 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 35 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 43 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'