Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'?

Hậu trường 22/04/2023 19:50

Mới đây, tin đồn về việc MC Trấn Thành vắng mặt trong show truyền hình gắn bó 3 mùa cùng hàng loạt thông tin liên quan đến việc nam diễn viên không tham gia các show truyền hình ăn khách trước đó gây chú ý.

Theo thông tin từ Dân Việt, gần như chắc nịch Trấn Thành sẽ rời khỏi chương trình ăn khách Siêu tài năng nhí năm nay, trong khi đó nữ ca sĩ Hari Won (vợ anh) vẫn sẽ đồng hành cùng chương trình. Trên fanpage của chương trình, những hình ảnh và thông tin đầu tiên về sự xuất hiện của MC Đại Nghĩa cũng đã được đăng tải.

Hình ảnh mà Đại Nghĩa đăng tải cho thấy anh và Hari Won đang ngồi ghế giám khảo tại trường quay của show Siêu tài năng nhí. Đây là chương trình mà Trấn Thành và Hari Won cùng đồng hành trong vai trò "cầm cân nảy mực" suốt 3 năm vừa qua. Trấn Thành cũng từng chia sẻ với truyền thông về sự tâm huyết với gameshow này, khi liên tục tặng quà động viên các thí sinh tham dự.

Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'? - Ảnh 1
 

 

Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'? - Ảnh 2
Trấn Thành trong gameshow. Ảnh: Internet

Theo đại diện đơn vị sản xuất show Siêu tài năng nhí cho biết, hiện tại mọi thông tin về gameshow chưa được công bố chính thức: "Cuối tháng 4 này, chúng tôi sẽ có buổi họp báo công bố cụ thể về các đổi mới trong show Siêu tài năng nhí năm nay. Tại đó, những thông tin về giám khảo, người chơi sẽ được chia sẻ. Hiện tại, nhà sản xuất không thể trả lời câu hỏi liên quan tới anh Trấn Thành".

Sau thành công về mặt doanh thu của bộ phim "Nhà bà Nữ", Trấn Thành vướng một loạt lùm xùm, khiến công chúng phản ứng dữ dội. Đầu tháng 3, anh bị tố giành quyền bao rạp xem phim, hành xử trịch thượng với khán giả. Dù đã đưa ra lời giải thích, không ít người vẫn chỉ trích, nghi ngờ nam nghệ sĩ.

Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'? - Ảnh 3
Trấn Thành bị phản ứng. Ảnh: Internet

Cũng theo Tuổi Trẻ, đến ngày 21/3, Trấn Thành lại tiếp tục gây xôn xao khi đưa ra quan điểm về công việc của mình: "Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó" . Phát ngôn khiến Trấn Thành bị khán giả kêu gọi tẩy chay, trong khi đó một số đồng nghiệp như Nguyên Vũ, Duy Mạnh... cho biết không đồng tình với cách suy nghĩ của Trấn Thành.

Ngoài Siêu tài năng nhí, khán giả cũng đặt câu hỏi tương tự với Rap Việt mùa 3 và Người ấy là ai mùa 5 - hai chương trình Trấn Thành từng cầm trịch và hiện đang trong giai đoạn sản xuất.

Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'? - Ảnh 4
Trấn Thành cầm trịch các chương trình hot. Ảnh: Internet

Mặc dù ở mỗi show, Trấn Thành đều tạo ra những tranh cãi nhưng không thể phủ nhận nam MC cũng là một trong những yếu tố tạo sức hút, giúp chương trình thành công, tạo được hiệu ứng rộng rãi.

Nếu thiếu đi nhân tố “chủ chốt” này, liệu hai gameshow có đủ nhiệt để giữ chân khán giả?

Hiện nhà sản xuất Rap Việt và Người ấy là ai chưa có thông báo về thay đổi MC dù mùa mới đã cận kề.

Trấn Thành sinh và lớn lên tại Tp.HCM trong gia đình gồm 5 thành viên. Bố của Trấn Thành là người gốc Hoa còn mẹ là người Tiền Giang. Được biết Trấn Thành là anh cả trong gia đình sau anh còn 2 cô em gái, tuy anh trai rất nổi tiếng nhưng 2 người em gái của Trấn Thành lại khá kín tiếng, nhưng nhiều luồng thông tin cung cấp em kế anh sở hữu khuôn mặt có nhiều đường nét khá giống anh trai và rất xinh đẹp.

Sau lùm xùm ‘cắt sóng’, thiếu Trấn Thành trong 3 show truyền hình này sẽ bớt 'hot'? - Ảnh 5
Trấn Thành trong phim Nhà Bà Nữ. Ảnh: Internet

Nhìn Trấn Thành lịch lãm trên sân khấu nhiều người không ngờ anh lớn lên trong khó khăn và theo anh chia sẻ để có được thành tựu như ngày hôm nay bố mẹ anh đã vất vả rất nhiều. Bố Trấn Thành từng là một người giao hàng và thường xuyên chở hàng với số lượng lớn “chất cao như núi”, để trang trải cuộc sống và vì các con ông phải thức khuya dậy sớm, siết từng con ốc và khuân vác nặng nhọc. Cũng do đó mà Trấn Thành luôn cố gắng vươn lên không ngừng và đạt được nhiều thành tựu như hiện tại. Ngoài khả năng ăn nói lưu loát tiếng Việt, Trấn Thành có có thể nói được tiếng Quảng Đông và tiếng Anh rất tốt.

Một số chương trình nổi tiếng được Trấn Thành dẫn chương trình như: Bước nhảy xì teen, Vua hài đất Việt, Cặp đôi hoàn hảo 2013, Thử thách cùng bước nhảy – So You Think You Can Dance, Cứ nói đi – Say it if you dare, Gala cười 2011, Ý phái đẹp- lời phái mạnh, Hãy xem tôi diễn – Let us show…, Giọng hát Việt nhí – The voice kids mùa 1, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Rubic Chat, Song ca cùng thần tượng mùa 1, Vì bạn xứng đáng – You deserve it, Liveshow Quang Lê: Hát trên quê hương, Liveshow Nhật Cường: Cười để nhớ, Liveshow Nhật Cường: Cười để nhớ 2, Ai hiểu mẹ nhất?, Tôi tỏa sáng, Người bí ẩn, Một trăm triệu một phút, Giải mã cặp đôi, My man can – Đàn ông phải thế, Kỳ phùng địch thủ – Lip Sync Battle, Giọng hát Việt mùa 4,Làng hài mở hội, Bước nhảy ngàn cân (mùa 2), Kỳ tài thách đấu.

 

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