Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2

Hậu trường 22/04/2023 08:30

Mới đây, Nhã Phương thông báo tin vui mang thai lần 2 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Dân tình cũng hào hứng chia sẻ cơ ngơi khủng và cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi showbiz này.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô thông báo mang thai lần 2 cho Trường Giang. Nữ diễn viên dày công chuẩn bị hộp quà có chứa que thử thai 2 vạch cùng phiếu siêu âm rồi nhờ con gái đem tặng Trường Giang.

Khi cầm que thử thai, "Mười Khó" vẫn chưa tin tưởng, anh hỏi vợ: "Que thử thai hả? Hai vạch hả? Thiệt không?". Đến khi đã cầm phiếu siêu âm có hình ảnh, tên tuổi rõ ràng, nam diễn viên hài vẫn giữ thái độ ngờ vực: "Thiệt hả? Có bầu thiệt hả?".

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 1
 

 

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 2
Trường Giang bất ngờ khi vợ báo có thai lần 2. Ảnh: Internet

Khi biết chắc là vợ không đùa, Trường Giang rất hạnh phúc. Anh chạy tới ôm Nhã Phương và con gái. Nam diễn viên hài cũng không quên hỏi con thích em trai hay em gái. Khi công chúa nhỏ nói thích em gái, Trường Giang rất vui, vì đó cũng là mong muốn của anh.

Sau đó, Nhã Phương còn chia sẻ thêm chồng và con cô cứ liên tục nói về thành viên nhỏ sắp đến với gia đình. Cô phải giục mãi, cả hai mới chịu đi ngủ.

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 3
Nhã Phương được chồng rất cưng chiều. Ảnh: Internet

Từ hồi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung sướng và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình:

"Anh Giang đi ra ngoài làm vô tình thích mảnh đất nào đó chẳng hạn, ảnh biết vợ là người rất thích đứng tên, nhiều khi em không biết, ảnh kêu vợ qua đây ký tên, lúc đó em mới biết chồng mua đất. Anh Giang rất có niềm tin vào em, không bao giờ em tiêu pha bậy bạ. Giữa tụi em luôn có niềm tin rất lớn".

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 4
 

 

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 5
 

 

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 6

 Nhã Phương ở các căn biệt thự view đẹp đến choáng ngợp. Ảnh: Internet

Về sự nghiệp, hiện tại dù Nhã Phương không còn tham gia phim ảnh nhưng tên tuổi của cô vẫn được khán giả yêu mến.

Không chỉ có mức độ phủ sóng dày đặc trên màn hình, Nhã Phương còn rất đắt show sự kiện cũng như quảng cáo... đủ biết mức thu nhập thuộc top cao trong làng giải trí. Đây chính là nguồn thu nhập lớn của cô.

Nhờ thu nhập lớn từ các hoạt động nghệ thuật lẫn kinh doanh nên Nhã Phương và Trường Giang có rất nhiều tài sản khủng. Tuy nhiên chỉ có Trường Giang mới hay chia sẻ về chuyện này, còn Nhã Phương rất kín tiếng.

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 7
 

 

 Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 8
Gia đình Trường Giang. Ảnh: Internet

 

Được biết, vào sinh nhật năm 2017, Nhã Phương - Trường Giang khoe với người hâm mộ hình ảnh căn nhà biệt thự ven biển anh mới tậu ở Phú Quốc. Tuy không nói cụ thể về giá trị căn biệt thự này nhưng bạn bè của vợ chồng cô cho biết nó có giá lên tới 15 tỷ đồng.

Căn biệt thự đặc biệt của Nhã Phương có không gian thoáng đãng, view trực tiếp nhìn ra biển. Nội thất bên trong của căn nhà khá đơn giản nhưng tinh tế, nhã nhặn.

Không chỉ giàu có, Nhã Phương còn được chồng chiều chuộng như em bé. Trên trang cá nhân của người đẹp, cô thường khoe khéo cảnh Trường Giang vào bếp và mình chỉ việc ăn. Có nhiều phân cảnh Nhã Phương được ông xã âu yếm đút đồ ăn khiến fan cực kỳ ghen tị.

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 9
 

 

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 10
Nhã Phương để lộ dấu hiệu mang thai. Ảnh: Internet

Hiện tại sau 4 năm ngày cưới, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương bận rộn với nhiều dự án nghệ thuật lẫn kinh doanh. Nhã Phương từng nhiều lần bày tỏ cảm ơn ông xã hết mực yêu thương, chăm sóc vợ con và âm thầm hỗ trợ cô trong công việc.

Cặp sao còn thường xuyên mặc đồ đôi, dành cho nhau những cử chỉ lãng mạn như lúc mới yêu. Vì thế, Trường Giang - Nhã Phương được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau phim 49 ngày. Cả hai chính thức công khai tình yêu vào năm 2015 khi cùng nắm tay nhau dự buổi ra mắt phim. Sau đó, cặp diễn viên thường xuyên đồng hành với nhau trong các sự kiện, công việc hoặc các chuyến đi chơi.

Trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018, cả hai trải qua nhiều sóng gió trong thời gian yêu đương. Sau kết hôn, cả hai sống hạnh phúc bên con gái đầu lòng. Từ khi kết hôn, Trường Giang luôn thể hiện là người đàn ông sống trách nhiệm hơn.

Sau 4 năm về chung 1 nhà, Nhã Phương sở hữu khối tài sản khủng: Được chồng cho đứng tên toàn bộ tài sản, ở biệt thự hàng nghìn m2 - Ảnh 11
Trường Giang và Nhã Phương rất hạnh phúc. Ảnh: Internet

Năm 2019, Nhã Phương và Trường Giang hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của con gái đầu lòng. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé nhưng giấu mặt. Cho đến gần đây, cả hai mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ những hình ảnh rõ diện mạo của bé Destiny.

Trường Giang từng chia sẻ về cách giữ lửa hôn nhân khi trò chuyện cùng chúng tôi. Nam diễn viên cho biết cặp đôi thường xuyên lựa chọn ăn cơm cùng với nhau dù anh hay đi làm về trễ: "Ở nhà Trường Giang hay nấu cơm ăn với nhau. Đi làm về trễ, vợ cũng ngồi chờ để ăn cơm dù vợ không có ăn cơm đâu. Vợ ăn kiêng suốt đời mà. Mình ngồi ăn thì bả cầm miếng bả ăn cho vui vậy đó. Mà phải có lửa nha, lúc nào cũng phải nấu này nấu kia. Không khí của gia đình mà, bếp lửa quan trọng lắm. Đó là sự kết nối".

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