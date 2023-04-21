Ngọc Lan tiếp tục đáp trả cực gắt sau ồn ào bị ném đá 'quay xe', chấp nhận hòa giải: Nhờ pháp luật vào cuộc

Trước những ý kiến này, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng đáp trả. Theo đó diễn viên Ngọc Lan cho biết cô và ê-kíp đã dành một đêm để thu thập tài liệu, nhờ pháp luật vào cuộc trước những bình luận, bài đăng tiêu cực.

Diễn viên Ngọc Lan cho biết cô sẽ nhờ pháp luật vào cuộc trước những bình luận, bài đăng tấn công từ một bộ phận dân mạng. Ảnh: Internet

"Và tôi cũng nói trong họp báo hôm qua rằng bắt đầu từ ngày 20/4, ai còn tấn công tôi và gia đình tôi thì sẽ có pháp luật can thiệp. Và tôi thấy những người hiện đang xoá bình luận xoá bài đăng thì cũng không thoát khỏi sự can thiệp của luật pháp vì tôi và ê-kíp cũng như luật sự của tôi đã dành cả một đêm để thu thập tài liệu. Tôi nói ở đây để các bạn nhìn rộng hơn", diễn viên Ngọc Lan chia sẻ.

Về chuyện "quay xe", diễn viên Ngọc Lan chia sẻ quan điểm: "Gửi các bạn đang nói tôi quay xe: Từ đầu đến cuối tôi rất nhất quán trong phát ngôn. Nếu tôi phát ngôn sai thì tập đoàn đã kiện tôi rồi, họ là tập đoàn, tôi chỉ là cá nhân. Gửi các bạn đang nói tôi quay lưng với người dân: sau rất nhiều lần gào khóc ở công ty thì tôi mới livestream, và mục đích livestream tôi cũng nói rất rõ là tôi cảnh giác mọi người khi tham gia bảo hiểm chứ chưa có câu nào nhờ cộng đồng mạng lấy tiền lại giúp tôi vì hợp đồng đã ký thì về luật không lấy lại được. Và hôm nay tôi đóng tiếp là vì trong điều kiện hợp đồng đến năm thứ 4 có thể thay đổi số phí đóng nên đây là câu chuyện ai cũng được chứ không phải riêng tôi...".

Ngọc Lan chia sẻ bài viết tố những người bình luận tiêu cực. Ảnh: Internet

Diễn viên Ngọc Lan cho biết tiền của cô thì cô không thể để mất và cô chọn giải pháp ít thiệt hại nhất. "Tôi luôn biết ơn những người đã đồng cảm với tôi và những khán giả của tôi. Trách nhiệm với cộng đồng là điều tôi luôn biết mình phải làm. Và làm đúng với khả năng của mình. Tôi vẫn sẽ trả lời và giải thích cho các bạn nếu có thắc mắc. Tuần sau tôi bắt đầu làm việc và hoạt động trở lại. Tôi cũng không sợ bất cứ vấn đề gì. Vì giờ đây tôi đã được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam", diễn viên Ngọc Lan chia sẻ thêm.

Ngọc Lan đã có chia sẻ mới nhất xoay quanh những lùm xùm. Ảnh: Internet

Trước đó, chia sẻ trên Tuổi Trẻ, Ông Đào Văn Đồng, tổng giám đốc MVI Life, cho biết, khách hàng Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm, về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai (gói bảo hiểm cao cấp Diamond).

Ông Đồng cũng cho biết công ty cam kết lắng nghe mọi giải đáp từ khách hàng. Khi tiếp nhận những chia sẻ của Ngọc Lan, công ty đã lắng nghe thắc mắc, giải thích thêm những quyền lợi và đã thấu hiểu lý do vì sao khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội.

Ngọc Lan và CEO họp báo. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Đồng thừa nhận những góp ý của Ngọc Lan là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ.

Qua đó, ông Đồng cũng gửi xin lỗi với khách hàng Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Ngọc Lan hòa giải sau buổi làm việc. Ảnh: Internet

Sau khi nghe ông Đồng nói, diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi trên. Đồng thời cho biết ban đầu cô quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vì hiểu rằng đây là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa, giúp bản thân và gia đình an tâm hơn.

Tuy nhiên do chưa được tư vấn đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên sau đó cô mới chia sẻ lên mạng xã hội. Bức xúc này kéo dài khá lâu, chứ không phải bột phát.

Thông qua câu chuyện của mình, cô mong rằng khách hàng cần hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, trước khi đặt bút ký.

Việc chia sẻ vấn đề của mình lên mạng xã hội, nhằm mong muốn quyền lợi được đảm bảo, chứ không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Do đó, sau khi làm việc lại với công ty bảo hiểm, cô quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm tại MVI Life nhưng chỉ giữ sản phẩm chính, bỏ sản phẩm bổ sung.